Due duetti di Fiorella Mannoia con Emma e Alessandra Amoroso nella seconda puntata dello show La Musica Che Gira Intorno. La Mannoia accoglie sul palco le due colleghe salentine, in momenti diversi.

Sono in radio con il nuovo singolo in featuring, Pezzo Di Cuore, ma non è questo il primo pezzo che portano sul palco. Le due cantanti si esibiscono, infatti, in duetto con la padrona di casa, prima di lanciare in televisione il nuovo brano sul quale uniscono le voci.

Alessandra Amoroso fa il suo ingresso sul palco al fianco di Fiorella Mannoia sulle note di uno storico successo di Lucio Battisti, Pensieri E Parole. Un brano evergreen che tutti noi abbiamo ascoltato almeno una volta nella vita, e i genitori di Alessandra Amoroso non fanno eccezione. Proprio da loro, lei ha ereditato la passione per la musica intramontabile di Battisti.

Alessandra Amoroso l’ha cantata pensando ai suoi genitori, alla sua famiglia, alla sua infanzia.

“Sentivano Battisti?”, è la domanda della Mannoia. La Amoroso annuisce.



Con Emma Marrone, invece, la Mannoia è protagonista di un altro momento musicale. Il brano live è uno dei pezzi che hanno fatto la storia più recente della musica italiana: Sally di Vasco Rossi.

“Che bello suonare dal vivo”, osserva la Marrone.

“Ci manca tanto suonare dal vivo. Ne abbiamo proprio il desiderio”, replica Fiorella.



“Hai visto con chi ho cantato prima?”, le chiede poi, una gag per lanciare l’edizione in duetto sulle note di Pezzo Di Cuore, il nuovo singolo con l’impronta vocale di Emma e della Amoroso, per la prima volta insieme in un brano.

“Dopo tanti anni di lavoro lei ha capito chi è lei e io ho capito chi sono io. Possiamo fare una cosa insieme senza confonderci adesso”. La Mannoia apprezza particolarmente la risposta e ricorda tutte le volte in cui ha condiviso il palco con le due cantanti salentine e con molte altre donne.