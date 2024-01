Come in ogni ricorrenza, gli artisti condividono sui social i loro personali messaggi di Buon Anno 2024 con gli auguri rivolti ai follower, i fan e non solo: dopo i bilanci di fine anno è tempo di sperare in un futuro più sereno, senza le guerre che stanno dilaniando l’Europa, il Medio Oriente e il mondo e senza più ingiustizie. Parole che fa certo bene dire e scrivere, o recitare di fronte a un obiettivo, ma che da troppo tempo non si convertono in fatti.

Non manca Vasco Rossi, che accanto a dei calici stilizzati brinda insieme a noi sulle note di Bollicine e ci ricorda che questo sarà l’anno del suo ritorno negli stadi. Più prolissi i Coma Cose, che di fronte allo specchio recitano la Filastrocca Di Capodanno di Gianni Rodari e ci augurano un “2024 pieno di cose belle”. Anche Fiorella Mannoia si unisce agli auguri con un brindisi.

Jovanotti riprende alcuni scatti dal Jova Beach Party e scrive: “Buon 2024 gente!”, e all’appello non manca certamente Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che da un casa tra le montagne abruzzesi – “Qui ho scritto una canzone importante che ascolterete nell’anno nuovo” – di fronte a un camino caldo ci augura un felice 2024, con la speranza che nel mondo torni la pace. Per questo i suoi auguri diventano: “Buona pace a tutti”. Gli Articolo 31 ci mandano gli auguri mentre divorano un panino durante un viaggio in auto. “Si riparte”, scrive infine Paola Turci preannunciando qualche novità per l’anno nuovo.

