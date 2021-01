Non solo le esibizioni di Lady Gaga e Jennifer Lopez durante il giuramento: i festeggiamenti per l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris sono proseguiti fino a sera il 20 gennaio con uno show televisivo di un’ora e mezza che ha visto la performance di Katy Perry in Fireworks accompagnare lo straordinario spettacolo pirotecnico al Lincoln Memorial a chiusura dell’Inauguration Day.

Come parte dello show Celebrate America condotto da Tom Hanks che ha coinvolto decine di artisti e celebrità, l’esibizione di Katy Perry in Fireworks ha puntellato uno dei momenti più spettacolari del giorno del giuramento del presidente numero 46: la popstar californiana, recentemente diventata mamma per la prima volta, si è esibita in una delle sue hit più celebri per fare da colonna sonora ai fuochi d’artificio che hanno accolto alla Casa Bianca Biden e consorte Jill Jacobs e Harris e il second gentleman Doug Emhoff.

La scelta di far esibire Katy Perry in Firework era tutta orientata alla creazione di un momento fortemente scenografico, come consuetudine negli Stati Uniti in occasioni così solenni: mentre i fuochi d’artificio esplodevano dietro il monumento a George Washington, l’obelisco di marmo intitolato al primo presidente degli USA, la cantante in total white (un riferimento alle battaglie per il voto delle suffragette?) si esibiva dal vivo emozionatissima dai gradini del Lincoln Memorial.

Contemporaneamente alla performance di Katy Perry in Fireworks, le telecamere dello show mostravano il presidente Joe Biden con la first lady Jill assistere all’esplosione di fuochi dal balcone della Casa Bianca e la vicepresidente Kamala Harris e consorte in piedi ad ammirare lo spettacolo nei cieli di Washington dal Lincoln Memorial.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of “Firework.” 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

Quello di Katy Perry in Fireworks è stato uno dei momenti più intensi dello speciale di inaugurazione di mercoledì 20 gennaio dal titolo Celebrating America, trasmesso in simultanea da diversi canali tv in prima serata: tra le altre star che hanno partecipato alla festa per Biden anche Bruce Springsteen con un’esibizione al Lincoln Memorial in Land of Hope and and Dreams, i Foo Fighters nel loro capolavoro Times Like These e Demi Lovato da Los Angeles in Lovely Day (sulle cui note ha ballato anche il Presidente guardando lo show dalla Casa Bianca). E poi John Legend ha eseguito Feeling Good di Nina Simone, Jon Bon Jovi si è esibito in Here Comes the Sun dei Beatles in collegamento dalla California, Justin Timberlake ha duettato con Ant Clemons da Memphis. Un altro elemento di netta distanza da Trump, che faticava a trovare artisti pronti ad esibirsi per lui, fino a dover affidare l’inno del suo giuramento ad una giovanissima cantante semisconosciuta nel 2017.

Joe Biden watching Demi Lovato serve vocals and stage presence on #CelebrateAmerica pic.twitter.com/f7jRQ6AGnJ — Devonne (@demifcknlovato) January 21, 2021

Ad accompagnare la cerimonia del giuramento in mattinata erano state invece le voci di Lady Gaga nell’inno nazionale e Jennifer Lopez in un medley di canzoni patriottiche.