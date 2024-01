Con il nuovo singolo di Jennifer Lopez si rompe definitivamente il silenzio. Can’t Get Enough, questo il titolo del brano, esce oggi venerdì 12 gennaio su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Il singolo è il primo estratto da This Is Me Now, il nuovo album presto fuori.

Come sempre, Jennifer Lopez pensa in grande. Can’t Get Enough non è solo un estratto dal nuovo album, bensì una parte della Music Experience che presto sarà disponibile su Amazon Prime Video con il titolo This Is Me Now: A Love Story.

Il nuovo singolo di Jennifer Lopez è accompagnato al video ufficiale firmato da Dave Meyers, già regista di Taylor Swift, Drake, Harry Styles e Coldplay. La canzone è stata scritta dalla stessa star del pop insieme a Rogét Chahayed, HitBoy, Jeff “Gitty” Gitelman, Angel Lopez, Drew Love, INK, Prince Chrishan e con la produzione di Brandon Riester.

Il risultato è una canzone piena di groove, con un beat deciso impreziosito dalla voce di Jennifer Lopez che racconta il suo totale abbandono verso l’uomo che ama e soprattutto la natura inebriante dell’amore, del quale non si sente mai sazia.

This Is Me Now sarà fuori il 16 febbraio 2024 e sarà la nona esperienza in studio per Jennifer Lopez. Come già detto, contestualmente su Amazon Prime Video uscirà This Is Me Now: A Love Story.

Con il nuovo album la popstar continua un discorso iniziato con This Is Me… Then pubblicato nel 2002 e contenente hit ancora trainanti come Jenny From The Block e Baby I Love U.

Ricco di sfumature r’n’b e hip hop, This Is Me Now è il bilancio di un lungo viaggio esistenziale che Jennifer Lopez ha affrontato in prima persona. Un lieto fine di una lunga fiaba.

[Intro]

I just wanna

I just feel like, ooh

Every time I see ya

I just, ooh, hey (Get it, boy)

[Verse 1]

I feel like startin’ something

You got my engine runnin’

You got the keys to turn me on and on

You got me accelerated

I wanna celebrate it

Can’t nothing take me out my zone

It’s on

[Pre-Chorus]

When it feels right

Nothing else matters

Is this real life?

Too good to be true

Take me all night

I can feel the passion

In your eyes

I’m still in love with you

[Chorus]

You know I can’t get enough (I love that s*it)

You know I can’t get enough (You love that s*it)

You know I can’t get enough (Give me all that s*it)

Can’t get enoug*

You know I can’t get enough (I love that s*it)

You know I can’t get enough (You love that s*it)

You know I can’t get enough (Give me all that s*it)

Can’t get enough of you

[Post-Chorus]

I’m still in love

With you, boy

[Interlude]

I just wanna

I just feel like

Every time I see ya, it’s like

Oh, hey (Get it, boy)

[Verse 2]

Give me that touchin’, teasin’

So good I can’t believe it

Don’t wanna share with no one else

You’re always the one I needed (Needed)

Don’t gotta keep a secret (Secret)

But I let you keep me to yourself (Self)

[Pre-Chorus]

‘Cause, bae, it feels like

Nothing else matters

Is this real life?

Too good to be true

Take me all night

I can feel the passion

In your eyes

I’m still in love with you

[Chorus]

You know I can’t get enough (I love that s*it)

You know I can’t get enough (You love that s*it)

You know I can’t get enough (Give me all that s*it)

Can’t get enough

You know I can’t get enough (I love that s*it)

You know I can’t get enough (You love that s*it)

You know I can’t get enough (Give me all that s*it)

Can’t get enough of you

[Post-Chorus]

I’m still in love

With you, boy

I’m still in love

With you, boy

[Outro]

I can’t get enough of you

It’s the way you love me, the way you touch me

It’s the way you look at me

Can’t get enough (Can’t get enough)

Of you, boy