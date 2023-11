This Is Me Now sarà il nuovo album di Jennifer Lopez. I fan hanno creduto di sognare, ma dopo tanti indizi hanno trovato la notizia che aspettavano. La star del ghetto sta per sganciare una nuova bomba ben 10 anni dopo l’ultimo album A.K.A. (2014), e tutto sarà accompagnato da altre due novità succulente.

Il nuovo album di Jennifer Lopez

This Is Me Now, il nuovo album di Jennifer Lopez, sarà fuori il 16 febbraio 2024. J.Lo lo ha annunciato sui social, ma dato che i fan hanno tanta fame di nuova musica della “Jenny from the block”, la star dell’r’n’b ha deciso di accontentarli a 360 gradi.

In primo luogo, Jennifer Lopez ha annunciato anche il primo singolo estratto: Can’t Get Enough sarà fuori il 10 gennaio 2024 ed è già disponibile in pre-add. Oltre all’album e al singolo, J.Lo ha anche annunciato un film in cui racconta tutto il suo mondo, dallo studio ai palchi di tutto il globo, come non era mai stato fatto prima.

Il film This Is Me Now sarà fuori nello stesso giorno in cui uscirà il disco, il 16 febbraio 2024.

This Is Me Now e This Is Me Then

Come fanno molti artisti, con This Is Me Now Jennifer Lopez chiude un cerchio. Lo fa ben 22 anni dopo This Is Me… Then, il terzo album in studio che contiene i maggiori successi della star r’n’b, da Jenny From The Block a Baby I Love U!.

Per il momento non è dato conoscere altri dettagli sul prossimo album in studio di Jennifer Lopez, né se ci saranno dei duetti eccellenti e un tour. Ora i fan dichiarano apertamente di essere in trepidante attesa dopo 10 anni di silenzio discografico.

