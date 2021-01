Negli ultimi anni, preti e suore invadono il piccolo schermo tra serie e fiction originali, divertenti ma anche provocatorie. Tra queste non possiamo non menzionare Che Dio ci Aiuti, uno dei successi televisivi di casa Rai più amati e longevi.

In onda da sei stagioni, le strampalate vicende del Convento degli Angeli continua ad appassionare il pubblico, nonostante diversi alti e bassi, cambi del cast e clamorose uscite di scena. Non solo Che Dio ci Aiuti: scopriamo cinque serie e fiction dove il sacro e il profano diventano protagonisti assoluti del piccolo schermo.

Uccelli di rovo

C’era una volta Padre Ralph, l’affascinante prete irlandese interpretato da Richard Chamberlain (un ruolo che l’ha reso celebre). Spedito in Australia in seguito a un comportamento indisciplinato, nello sperduto paesino di Gillanbone conosce la ricca famiglia Cleary. Di lui si innamorano prima la matriarca Mary, alla quale resiste ai suoi insistenti tentativi di seduzione, e poi la fragile ed emarginata Meggie. Tra loro due si instaura un profondo affetto che successivamente sfocia in qualcosa di più profondo (e proibito). La miniserie, prodotta nel 1983 in 4 puntate, è tratta dall’omonimo romanzo di Colleen McCullough.

Don Matteo

Unite il giallo alla commedia e avrete Don Matteo, longeva fiction di Rai1 che ha all’attivo 12 stagioni (una tredicesima è in arrivo). Interpretato da Terence Hill dal 2000, il protagonista è un sacerdote in bicicletta dall’animo gentile, dall’istinto innato e in grado di carpire il buono in ogni persona. Questa sua qualità gli permette di aiutare non solo chi ne ha più bisogno ma anche di mostrare qualità comprensive nei confronti degli assassini. Per questo si trova spesso a collaborare con la polizia locale: i suoi siparietti comici con il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) sono il leitmotiv della fiction.

The Young Pope/The New Pope

La televisione degli ultimi anni ci ha mostrato anche preti audaci e affascinanti che si trasformano in veri diavoli tentatori. Tra le serie citiamo The Young Pope e il suo sequel The New Pope. Entrambe produzioni di Paolo Sorrentino esplorano il sacro e il profano (rischiando di sfociare anche nella blasfemia), il ruolo della Chiesa moderna, e l’eterno rapporto tra uomo e Dio. Al centro, il giovane Papa interpretato da Jude Law: amato, venerato dai suoi fedeli, ma anche temuto dalla Chiesa, ha un rapporto turbolento con Dio. Al contrario, Papa Giovanni Paolo III, cardinale inglese col volto di John Malkovich, è un pontefice devoto, dandy e affabile. Due personalità quasi divine a confronto a cui è impossibile resistere.

Fleabag

Non proprio una serie per puritani, Fleabag richiama alla mente due cose: il nome di Phoebe Waller-Bridge, protagonista indiscussa della serie, nonché acclamata ideatrice e sceneggiatrice, e “hot priest”, ovvero l’affascinante prete interpretato da Andrew Scott, di cui Fleabag si innamora, ricambiata. La loro è una storia proibita, complicata e appassionata un po’ alla Uccelli di Rovo (ma senza l’eccessivo dramma), e non può non farci sorridere e commuovere allo stesso tempo.

The Exorcist

Chiudiamo con due preti molto particolari. The Exorcist, sfortunata serie tv sequel de L’Esorcista, film del ’73, è incentrata su una coppia di sacerdoti agli antipodi. Da un lato Marcus Kane, esperto esorcista, che ha deciso di ritirarsi dalla sua missione; dall’altro, Tomas Ortega, giovane prete inesperto che non ha idea del grande potere di cui è stato investito. Insieme si occupano di casi di possessione demoniaca in una serie horror/sovrannaturale che ha rispolverato la paura de L’Esorcista, considerato il film più spaventoso di tutti i tempi.