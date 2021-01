Il cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 6 debutta stasera, 7 gennaio, con la prima di dieci puntate su Rai1. È un nuovo anno e il Convento degli Angeli si sposta ad Assisi, la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni.

La sesta stagione sarà particolarmente intensa e incentrata sul passato della protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci. Suor Angela deve fare i conti con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta. Al suo fianco c’è ancora suor Costanza, che dovrebbe farsi da parte per lasciare spazio alla nuova Madre Superiora del convento, ma che fa di tutto per dimostrarsi ancora utile. A tal proposito assume Carolina come nuova barista, una ragazza misteriosa e cinica, che le dà filo da torcere.

C’è una nuova Azzurra, decisa ad abbracciare la sua vocazione e prendere i voti. Al convento arriva Penelope, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra.

Ci sono poi Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi. Lei però è molto insicura e ha paura di non essere all’altezza del suo amato. Il ritorno di Monica Giulietti, ex di Nico, la getta ancora di più nello sconforto. Ma Monica è cambiata e arriva al convento con grandi novità, sperando di poter contare sull’amicizia del suo primo grande amore, Nico. L’arrivo di Erasmo sembra la sfida che Ginevra aspettava, sarà lui l’occasione per Ginevra di mettersi alla prova. L’arrivo del ragazzo sconvolge un po’ l’esistenza di tutti, soprattutto di suor Angela.

Nel cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 6, oltre alla Ricci, ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti.

New entry del cast, Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra e stringerà un forte legame con Monica; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enogmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope, una bambina di 8 anni che ha smesso di parlare dopo il tragico incidente in cui sono morti i suoi genitori; Damiano Cuccuru è Mattia. Atteso anche un cameo di Stefano De Martino. Infine, Irene Ferri torna nel ruolo di Elisa Rapetti, sorella di Suor Angela.

Bentornati a casa Angioletti.

Ecco le trame della puntata di stasera. Nel primo episodio, le nostre suore si sono trasferite ad Assisi. Azzurra si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Nico e Ginevra sono pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica mette un po’ in crisi l’autostima dell’ex novizia. E poi c’è suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale, che scopre di soffrire di una perdita di memoria: il passato viene risvegliato dall’arrivo di un nuovo ragazzo in convento, Erasmo.

Nel secondo episodio, Nico è furioso con Ginevra: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra si occupa invece di Penny. Suor Angela cerca di parlare con il padre che non vede da quando era ragazza ma scopre che le sta nascondendo qualcosa.

L’appuntamento con la prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25 su Rai1.