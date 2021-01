Sky Rojo di Netflix è tra le tante serie spagnole che Netflix proporrà in questo 2021 e il primo teaser ne conferma la data d’uscita.

La nuova serie nata dalla penna dei creatori de La Casa di Carta debutterà il 19 marzo sulla piattaforma in tutto il mondo: ad annunciarlo è un teaser che è un misto di azione, sesso, droga e nudità. Ad un primo impatto Sky Rojo di Netflix sembra ricalcare gli stessi stilemi stilistici e narrativi di White Lines: ricorrono infatti nella nuova serie Netflix gli stessi elementi di cui Alex Pina aveva infarcito la miniserie ambientata di Ibiza e non rinnovata dopo la prima stagione.

La peculiarità della trama di Sky Rojo di Netflix è il fatto che le protagoniste siano tre donne di origini spagnole e latinoamericane, prostitute decise a liberarsi del loro protettore rischiando la loro stessa vita. E un aspetto peculiare riguarda anche il formato, visto che Sky Rojo di Netflix è composta da 8 episodi di 25 minuti ciascuno, durata piuttosto inedita per un genere che non rientra nella commedia.

Nel suo teaser Sky Rojo di Netflix si preannuncia un po’ road movie e un po’ film d’azione, ma con quella vocazione al pulp trash che è ormai un marchio di fabbrica per il produttore e sceneggiatore Alex Pina (creatore de La Casa di Carta, Vis a Vis, White Lines, tutte disponibili su Netflix).

La trama di Sky Rojo di Netflix racconta la storia di Coral (Verónica Sánchez, già protagonista de Il Molo Rosso), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado), che fuggono dal club Club Las Novias in cui lavorano. Sono inseguite dal loro magnaccia Romeo (Asier Etxeandia) e dai suoi scagnozzi Moisés (Miguel Ángel Silvestre, prossimamente anche ne La Casa di Carta 5) e Christian (Enric Auquer ), in un viaggio frenetico e senza meta in cui dovranno affrontare ogni tipo di pericolo e vivranno ogni secondo come se fosse l’ultimo. La fuga verso la libertà risalderà la loro amicizia, convincendole che solo insieme potranno avere la chance di ricostruire le loro vite.

I creatori della serie hanno sottolineato come la durata di 25 minuti per ogni episodio di Sky Rojo di Netflix abbia inciso profondamente sulla scrittura.

Come sempre andiamo alla ricerca dell’azione frenetica, ma affidandoci a questi 25 minuti di durata per sottolineare il dinamismo della trama: la fuga e la corsa per la sopravvivenza. In genere nel terzo atto di un film o di un racconto tutta l’energia converge ed è l’esplosione più effervescente dei conflitti che si narrano, quindi cerchiamo di fare un terzo atto costante e di inserire tutta la nostra storia in un imbuto di frenesia.

Questo inno al caos è perfettamente riassunto nel teaser di Sky Rojo di Netflix, in arrivo il 19 marzo sulla piattaforma.

Girata in varie località a Madrid e Tenerife, Sky Rojo di Netflix è prodotta dalla Vancouver Media di Alex Pina, che ne è lo showrunner insieme ad Ester Martínez Lobato e Jesús Colmenar, la stessa squadra dietro il successo de La Casa di Carta. Sky Rojo di Netflix ha già due stagioni previste da Netflix, entrambe da 8 episodi ciascuno.