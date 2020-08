Ne La Casa di Carta 5 Miguel Ángel Silvestre sarà il fidanzato defunto di Tokyo? Le nuove foto dal set

Proseguono le riprese de La Casa di Carta 5, l’ultima stagione della serie Netflix creata da Alex Pina e diventata un fenomeno mondiale. Gli attori sono tornati sul set per girare quello che sarà l’epilogo della rapina alla Banca di Spagna, a partire dallo scontro frontale tra Il Professore e l’ispettrice Alicia Sierra con cui si è conclusa la quarta stagione.

E se le prime immagini dal set sono arrivate – inaspettatamente – dalla capitale della Danimarca, Copenaghen, con Pedro Alonso e la new entry Patrick Criado, altri scatti arrivano invece da Madrid.

Il magazine ¡Hola! e Gloss Press hanno fotografato la new entry del cast Miguel Ángel Silvestre e l’attrice Úrsula Corbero, interprete di Tokyo, insieme per le vie di Madrid, mentre si apprestavano a girare le scene della nuova stagione della serie Netflix. A giudicare dal vestiario e dal look, il nuovo arrivato Silvestre interpreterà qualcuno che ha a che fare con Tokyo fuori dalla Banca e dunque prima o dopo – dipende da come sarà strutturata la trama in termini di flashback e flashforward – l’esecuzione del colpo.

L’ipotesi più accreditata è certamente quella del flashback: la parrucca indossata da Úrsula Corbero, infatti, richiama la pettinatura che Tokyo aveva all’inizio della serie, prima dal taglio corto sfoggiato nella terza e quarta stagione.

Tokyo nella prima stagione de La Casa di Carta

Che Silvestre interpreti un uomo del passato di Tokyo? E magari proprio quel fidanzato morto durante il colpo finito in tragedia da cui la rapinatrice era reduce nella prima stagione? Molti ricorderanno come La Casa di Carta inizi proprio dal racconto di Tokyo, braccata dalla polizia dopo aver preso parte da una rapina in cui hanno perso la vita tre persone, tra cui il suo fidanzato – nonché partner in crime – di cui era molto innamorata. L’acconciatura della Corbero fa pensare dunque che Silvestre possa apparire nei flashback che raccontano episodi della vita di Tokyo prima dell’incontro col Professore e col resto della banda, magari come suo compagno.

Sempre dal set, arriva poi una prima conferma effettiva: ci sarà anche Diana Gomez nel cast della quinta stagione: L’attrice – che è anche protagonista della serie Netflix Valeria – tornerà ad interpretare Tatiana, la rapinatrice che Berlino ha sposato con un matrimonio in Italia all’insegna del karaoke durante la preparazione del primo colpo della banda, quella alla Zecca di Stato. L’attrice appare in uno scatto dell’attore Luka Peros (Marsiglia nella serie) insieme a Pedro Alonso, interprete di Berlino, e la new entry Patrick Criado.

La Casa di Carta 5 non ha ancora una data d’uscita, ma è attesa entro il 2021: le riprese, tra rigidi protocolli anti-contagio per l’emergenza Covid, sono appena iniziate tra Spagna e Danimarca.