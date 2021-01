Il Festival di Sanremo 2021 non slitta ad aprile: si esclude categoricamente il posticipo di oltre un mese. Ciò che non si è esclude è però il posticipo a metà marzo. Se così fosse, il Festival verrebbe rimandato solo di un paio di settimane rispetto alle date inizialmente comunicate.

Con l’introduzione del nuovo DPCM, valido fino al 5 marzo, sembra fuori luogo prevedere l’inizio del Festival di Sanremo 2021 per il 2 marzo. Si parla allora di uno slittamento rispetto alle date precedentemente comunicate che porterebbe il Festival 2021 ad iniziare martedì 9 marzo oppure martedì 16 marzo con serata finale il 13 marzo nel primo caso e il 20 marzo nel secondo caso.

Il sindaco della Città dei Fiori, Alberto Biancheri, rilascia alcune importanti dichiarazioni a La Riviera e anticipa che sarebbe impossibile rimandare il Festival di più di un mese. Questa ipotesi è sicuramente da escludere: la macchina è ormai in partenza e non sarebbe fattibile il posticipo al mese di aprile. Ciò che invece auspica è il posticipo di un paio di settimane, per rimandare l’avvio della kermesse canora alla metà di marzo.

“Non ho nessuna notizia in merito da parte della Rai che ho sentito nei giorni scorsi e sinceramente escludo che questo possa accadere. La macchina organizzativa è ormai troppo avviata per permettere uno slittamento di oltre un mese. Personalmente avrei sperato in uno spostamento di un paio di settimane ma non credo questo avverrà“, sono le parole di Biancheri a La Riviera ma al momento non sono giunte comunicazioni d parte della Rai, attiva nell’organizzazione della prima kermesse in epoca covid.

Tra la nave-bolla, che dovrebbe isolare il pubblico delle cinque serate – e l’organizzazione delle sale stampa – 3 diverse, pare, dislocate in 3 location della città – l’organizzazione del Festival di Sanremo 2021 si sta rivelando particolarmente impegnativa. Ciò che è certa alla data odierna è solo la lista dei 26 Campioni e delle 8 Nuove Proposte in gara nel Festival numero 71.