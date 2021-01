La nave anti Covid-19 a Sanremo 2021 sembra andare speditamente verso la conferma ufficiale e definitiva. Si tratterebbe di una nave Costa Crociere, nello specifico una Costa Smeralda, a disposizione del pubblico sanremese per tutta la settimana.

Dopo le prime polemiche dei commercianti e degli albergatori locali – con il benestare del sindaco Biancheri – un incontro chiarisce tutto. Potrebbe essere il punto di svolta che virerebbe verso la conferma della nave anti Covid a Sanremo 2021 per isolare il pubblico delle 5 serate del Festival.

Si chiarisce oggi che la nave Costa Crociere non accoglierebbe gli artisti e il loro staff ma solo il pubblico delle 5 serate del Festival di Sanremo 2021. Gli addetti ai lavori e gli artisti, con i relativi ospiti, usufruirebbero – invece – dei tradizionali posti in hotel.

Gli alloggi a disposizione della Rai per Sanremo 2021 saranno dunque due, di diversa tipologia: da un lato la nave offerta da Costa Crociere, che accoglierebbe esclusivamente il pubblico del Teatro Ariston; dall’altro gli hotel della cittadina ligure che, come sempre, accoglieranno gli artisti e gli addetti ai lavori.

Non ci sarebbe quindi alcun calo di fatturato per gli albergatori locali che non rinuncerebbero agli introiti della settimana sanremese.

Sembra infatti che la Rai abbia incontrato i commercianti per rassicurarli. Nell’incontro è emersa anche la conferma della disponibilità di una nave Costa Smeralda a disposizione in seguito ad accordi tra Rai e Costa Crociere. La nave al momento è inutilizzata a causa dell’impossibilità di imbarcare e spostarsi e si trova ormeggiata nel porto di Genova.

Vista l’impossibilità di riprendere le crociere turistiche nell’immediato futuro, la Costa Smeralda potrebbe essere utilizzata dal Festival di Sanremo 2021 a costi contenuti al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19 nella settimana del Festival.

Per cantanti e addetti ai lavori questa ipotesi, invece, non è al vaglio. A loro spetteranno i posti in hotel.