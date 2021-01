Tutti a caccia del download dell’app Signal sul Play Store per smartphone Android e sull’App Store Apple per gli iPhone. L’incredibile successo di questo inizio 2021 del servizio di messaggistica ha avuto degli effetti inattesi: non solo i problemi seri delle scorse ore ma ora anche dei seri tentativi di frode con dei cloni dello strumento spuntati come funghi e che possono costituire un serio pericolo per gli utenti.

Il successo dell’app Signal delle ultime settimane è da ricondursi alle proteste contro WhatsApp e i suoi nuovi termini di utilizzo (in realtà anche rimandati a maggio prossimo). Oltre all’alternativa Telegram, proprio l’app Signal è giunta alla ribalta e sono in molti ad averla istallata proprio negli ultimi giorni. Peccato che, come sempre, dietro un successo oramai acclarato ci siano ora anche dei tentativi di raggiro programmati ad hoc. Sugli store per telefoni Android e iPhone sarebbero comparse delle finte app Signal con scopi ben meno lodevoli e con l’obiettivo di conquistare i dati personali degli utenti.

Gli unici e soli link ufficiali al download dell’app Signal sono i seguenti: per procedere all’installazione dal Play Store bisognerà visitare il seguente collegamento. Per i melafonini, al contrario, l’unica pagina di riferimento è quella raggiungibile a questo indirizzo.

A prescindere dagli unici collegamenti validi per il download dell’app Signal su indicati, gli utenti dovrebbero fare attenzione a quanto scaricato sugli store, seguendo solo qualche suggerimento pratico. Tutti gli strumenti originali, e non i loro cloni truffaldini, hanno un numero di download importante (nell’ordine milioni), hanno migliaia e migliaia di recensioni, una data del loro ultimo aggiornamento molto recente e ancora uno sviluppatore artefice di diverse altre soluzioni tutte con le le caratteristiche appena menzionate. Insomma, con un po’ di accortezza in più si potrebbero evitare tanti rischi.