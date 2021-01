Nella giornata di ieri 15 gennaio si sono registrati seri problemi Signal un po’ in tutto il mondo. Come raccontato anche sulle pagine di OM, l’app di messaggistica molto di moda in questo momento ha mostrato più di qualche anomalia nelle scorse ore. Si era già ipotizzato che i malfunzionamenti fossero dipesi dalla gran mole di traffico di utenti. Questa teoria è stata confermata dagli stessi tecnici del servizio, come riportato anche nel tweet più in basso. La soluzione di comunicazione non è dunque del tutto pronta a sostituire (almeno in parte) WhatsApp?

In pratica l’app Signal, nelle ultime ore, ha dimostrato di non avere alle spalle un’infrastruttura tecnica in grado di sostenere la gran mole di traffico potenziale dei suoi nuovi utenti. Nei primi 15 giorni del 2021 i nuovi download della soluzione dagli store è stata esponenziale. Di qui, dunque, le difficoltà nate nella gestione (senza intoppi) della gran mole di traffico di messaggi, contenuti audio e video. Il team di supporto di Signal ha chiarito, solo poche ore fa, di essere al lavoro per garantire capacità aggiuntiva ai suoi server per gestire la gran mole di traffico con la quale ora deve fare i conti.

Gli ultimi problemi Signal potrebbero di certo giocare a favore di WhatsApp. La notizia eclatante di questo 16 gennaio è che l’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha posticipato l’intenzione di modificare i propri termini di servizio. Questi ultimi, per i dubbi sull’utilizzo di preziosi dati personali degli utenti, avevano scatenato la migrazione verso soluzioni di comunicazione alternative come proprio Signal. Ora che quest’ultima si è mostrata non così pronta ad accogliere l’eredità del suo illustre collega cosa potrebbe succedere? Di certo i tecnici si dovranno dare un gran da fare per rendere la loro creatura competitiva e tecnicamente valida, altrimenti i nuovi iscritti non mancheranno di passare ancora oltre.