Ci sono importanti indicazioni da prendere in esame, da subito, per quanto riguarda le offerte TIM concepite per la vendita del Samsung Galaxy S21 in Italia. In giornata abbiamo già analizzato una strada per il pubblico, in riferimento alla valutazione dell’usato dei vecchi Samsung, tra sconti immediati e cashback che possiamo utilizzare per portarci a casa i device presentati nella giornata di ieri. Qui, invece, dobbiamo concentrarci sulla possibilità di procedere a rate attraverso la compagnia telefonica.

Samsung Galaxy S21 in Italia anche con TIM: le prime offerte disponibili

Quali sono le offerte concepite in questa prima fase da TIM per spingere le vendite del Samsung Galaxy S21? L’approfondimento odierno, come accennato in precedenza, dovrebbe rivelarsi utile per chi vuole procedere a rate. Basti pensare al caso della versione 5G da 128GB, che si può acquistare al prezzo di 20 euro al mese per trenta mesi, senza dover versare alcun anticipo. Qui, in alternativa, abbiamo modo di procedere tramite conto corrente a 15 euro al mese per trenta mesi, con 149 euro di anticipo cui aggiungere la rata finale di 200 euro.

Allo stesso tempo, chi desidera un Samsung Galaxy S21 5G 256GB se lo può portare a casa con un esborso di 20 euro al mese per trenta mesi con 49 euro di anticipo. Chi sceglie il conto corrente, comprerà a 17 euro al mese per trenta mesi. Qui dobbiamo aggiungere 139 euro di anticipo e rata finale di 230 euro. Attenzione anche al Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB a 25 euro al mese per trenta mesi, senza dover sborsare denaro per l’anticipo. Con conto corrente, lo avrete a 19 euro al mese per trenta mesi, oltre a 179 euro di anticipo e rata finale di 255 euro.

Le offerte TIM si concentrano anche sul Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB, a 25 euro al mese per trenta mesi con 49 euro di anticipo. In alternativa, qui abbiamo il conto corrente a 20 euro al mese per trenta mesi, dovendo però aggiungere 199 euro di anticipo e rata finale di 280 euro.