Arrivano puntuali le prime iniziative commerciali che riguardano il Samsung Galaxy S21. Dopo aver scoperto alcune tra le principali caratteristiche del nuovo top di gamma Android nella giornata di ieri, infatti, è importante concentrarsi sulla strategia di marketing anche della divisione italiana, per assicurare da subito un impatto importante per il modello qui da noi. Proviamo dunque ad analizzare le singole valutazioni dell’usato Samsung, in relazione a quella che è a conti fatti la prima campagna ufficiale in Italia.

Quanto vale l’usato del produttore per l’acquisto di un Samsung Galaxy S21

Andando ad esaminare in modo più approfondito la versione nostrana del sito di Samsung, in effetti, si scopre che la promozione Samsung Value sia già operativa. In sostanza, quanto viene quotato l’usato di questi modelli in vista dell’acquisto di un Samsung Galaxy S21? Tra i dispositivi più popolari c’è, ad esempio, il Galaxy Note 20 Ultra 5G, che prevede 100 euro di sconto e 324 euro di cashback. Uguale lo sconto con Galaxy Note20 5G e Galaxy Note 20, ma il cashback scende rispettivamente a 281 e 256,00 euro.

Andando avanti, troviamo poi il Galaxy Fold, con 100 euro di sconto assicurato per l’acquisto del Samsung Galaxy S21, oltre a 239 euro di cashback, così come con il Galaxy Flip. Passando al Galaxy S20 Ultra 5G, abbiamo sempre uno sconto di 100 euro, cui aggiungere 196 euro di cashback. Lo sconto ancora costante con Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 FE, qui rispettivamente con 188 e 179 euro di cashback. Il Galaxy S20 si assesta sugli stessi valori del modello FE.

Occhio anche ai vari Galaxy Note10 Plus, Galaxy Note10 e Galaxy Note10 Lite. L’intera famiglia prevede 100 euro di sconto e, in sequenza, 157 e 137 euro (con il terzo) di cashback. Il Galaxy S10 Plus ed il Galaxy S10 concedono 100 euro di sconto, oscillando tra i 133 e 127 euro di cashback. Ancora, il Galaxy Note 9 conferma lo sconto, calando a 123 euro per il cashback. Quest’ultimo valore scende a 108 euro con il Galaxy S10e. Tra i modelli più vecchi che consentono agevolazioni sul Samsung Galaxy S21, abbiamo i due Galaxy S9 (100 euro di sconto, ai quali aggiungere 89 e 83 euro di cashback), mentre i due Galaxy S8 vedono lo sconto invariato ed il cashback pari a 86 e 80 euro.