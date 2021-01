Tocca fare i conti anche oggi 15 gennaio con un messaggio Gruppo ISP che prova a mettere in atto una truffa nei nostri confronti. Si tratta di un SMS che ricorda molto quello che vi abbiamo riportato poco più di una settimana fa, nel tentativo di mettervi in guardia. A dirla tutta, con varianti leggermente diverse, da tempo gli hacker stanno cercando attraverso questo stratagemma di mettere in discussione i nostri standard di sicurezza. Evidentemente, non è stata ancora trovata la chiave per archiviare il problema.

Ritorna il messaggio Gruppo ISP con truffa: riconosciamo l’SMS del 15 gennaio

Quali sono le indicazioni che abbiamo sul nuovo messaggio Gruppo ISP con truffa? Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di individuare sui social, pare effettivamente che un nuovo SMS stia prendendo piede il 15 gennaio. Per riconoscerlo, non dovrete fare altro che memorizzare con grande attenzione l’immagine che trovate ad inizio articolo, in quanto da alcune ore a questa parte ci sono diverse segnalazioni che vanno in questa direzione.

Sia gli utenti che fanno parte del Gruppo Intesa, sia coloro che non hanno mai attivato un conto corrente con l’azienda, infatti, sono potenziali riceventi del messaggio Gruppo ISP che potrebbe mettere in discussione la vostra sicurezza. Emblematica la risposta ufficiale dell’assistenza sui social sotto questo punto di vista:

“Ti ringraziamo per la segnalazione che abbiamo inoltrato alla funzione competente. Ti confermiamo che il messaggio che hai ricevuto non proviene dalla nostra banca ma rientra nell’ambito del fenomeno phishing. Trovi maggiori informazioni sulle possibili truffe online e le indicazioni su come procedere al seguente link“.

Occhi aperti, dunque, soprattutto nelle prossime ore, in quanto potrebbe essere possibile registrare una nuova ondata di SMS con il messaggio Gruppo ISP che mira ad ottenere i nostri dati di accesso al conto corrente. Con tutto quello che ne consegue.