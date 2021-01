Un nuovo anno è appena cominciato ma un rinnovato SMS gruppo ISP ha già raggiunto tanti telefoni degli italiani. Esattamente come accaduto nel corso del 2020 e anche nella fase finale, siamo al cospetto di un tentativo di truffa che non ha nulla a che fare con il noto istituto bancario. C’è da prestare decisamente attenzione alla nuova versione del messaggio, all’apparenza ancora più ufficiale rispetto alle note precedenti. Meglio dunque capire esattamente quale sia il nuovo rischio per conoscerlo e dunque evitarlo.

Il contenuto esatto della rinnovata comunicazione in questo nuovo anno è quello visibile nel tweet di chiusura articolo indirizzato proprio ad Intesa San Paolo. Nella nota si fa riferimento alla presunta inadempienza del cliente che non ha sottoscritto un aggiornamento di sicurezza. L’accusa sembra fondata, a maggior ragione, perché siamo all’inizio di un nuovo anno e la procedura potrebbe sembrare verosimile. Nulla di vero invece: Intesa San Paolo non richiede nessun update del profilo online dei suoi clienti e per questo motivo non ha bloccato alcun conto in questi giorni, come invece millantato del falso messaggio.

Esattamente come accaduto in tutto il 2020, il vero pericolo del nuovo SMS gruppo ISP risiede nel collegamento ipertestuale in esso contenuto. Il link che promette l’aggiornamento della propria situazione altro non è che fake. Conduce in effetti ad un sito che sembra essere quello di Intesa San Paolo. layout e grafica somigliano molto alla versione originale della piattaforma finanziaria ed è per questo che tanti clienti potrebbero essere portati ad inserire i loro dati sensibili nei form proposti.

L’unica cosa da fare dopo aver ricevuto l’SMS gruppo ISP resta quella di cestinare la nota e mai visitare il link in essa contenuto. Intesa San Paolo, tra l’altro non invierà mai messaggi di questo tipo a nessuno dei suoi clienti.