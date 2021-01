Il duetto di Fiorella Mannoia e Marco Mengoni sulle note di Esseri Umani va in scena a La Musica Che Gira Intorno, nella prima puntata di venerdì 15 gennaio 2021. Lo show Rai riporta la Mannoia in TV per due prime serate – una in scena oggi, l’altra venerdì 22 gennaio – tra musica e intrattenimento.

Marco Mengoni da Fiorella Mannoia canta Esseri Umani, dopo una profonda riflessione di Edoardo Leo. Lo raggiunge poi sul palco Fiorella Mannoia che canta con lui il brano dedicato all’essere umano, alla sua forza e al coraggio di essere umani.

“Non so descrivere l’emozione di questo momento, questa canzone è già emozionante di suo”, commenta Fiorella Mannoia. I due poi riconoscono che dopo il monologo di Edoardo Leo è stato ancora più toccante ed emozionante cantare insieme Esseri Umani.

L’attore ha recitato pochi minuti prima della performance un monologo che ha radici profonde nel passato prossimo dei campi di concentramento e ha letto la lettera di un generale nel vedere la felicità delle donne con in mano il rossetto.

Il duetto di Fiorella Mannoia e Marco Mengoni è un omaggio all’essere umano con il brano Esseri Umani, contenuto nell’album Parole In Circolo, rilasciato nel 2015.

Fiorella Mannoia celebra la musica e il suo valore dal Teatro 1 di Cinecittà World a Roma, rigorosamente senza pubblico all’epoca del covid, ma festeggia il primo settore che si è fermato e l’ultimo che ripartirà dopo la pandemia: quello della musica e dello spettacolo, quello del live che ha perso i suoi spettacoli dal vivo lo scorso febbraio.

Non solo Marco Mengoni nel primo appuntamento con La Musica Che Gira Intorno. Ospiti di Fiorella Mannoia anche Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.

Oggi la gente ti giudica

Per quale immagine hai

Vede soltanto le maschere

E non sa nemmeno chi sei

Devi mostrarti invincibile

Collezionare trofei

Ma quando piangi in silenzio

Scopri davvero chi sei

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Prendi la mano e rialzati

Tu puoi fidarti di me

Io sono uno qualunque

Uno dei tanti, uguale a te

Ma che splendore che sei

Nella tua fragilità

E ti ricordo che non siamo soli

A combattere questa realtà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Essere umani

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Oh, oh, oh

Essere umani

Oh, oh, oh

Essere umani