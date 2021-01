Fiorella Mannoia torna in TV con La Musica Che Gira Intorno, il suo nuovo show in due appuntamenti su Rai1. Venerdì 15 gennaio e venerdì 22 gennaio, l’artista sarà in prima serata su Rai1 con tanti ospiti che si alterneranno sul palco del Teatro 1 di Cinecittà World per celebrare la musica e il suo valore.

Il titolo La Musica Che Gira Intorno è ispirato ad Ivano Fossati ed omaggia la canzone del 1983.

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica”, sono le parole di Fiorella Mannoia alla vigilia del suo show.

Tanti gli ospiti di Fiorella Mannoia ne La Musica Che Gira Intorno, dal mondo della musica ma anche del cinema, del teatro e della tv. Tra i primi nomi, ci sono quelli di Ligabue e di Marco Mengoni ma anche quelli di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Giorgia e Andrea Bocelli. Nella seconda puntata ci sarà anche Zucchero, con il quale Fiorella duetterà.

Le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai1

“Sono davvero contento di questo progetto che riporta su Rai1 Fiorella Mannoia, un’artista che amo da quando sono bimbo. Rappresenta il mix tra gradissimo talento musicale e una donna con le palle. Quando penso a Fiorella penso alla sua canzone Il Peso Del Coraggio, una donna che non si è mai tirata indietro rispetto a quello che vive e che prende posizione, ha fatto anche molte battaglie. Non è solo elegante musicalmente ma gentile ed elegante nel suo essere”.

Le parole di Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1

“La Musica Che Gira Intorno è l’occasione nella quale Rai1 rivendica la centralità dell’intrattenimento musicale, core business della nostra rete, tipologia nella quale diamo il meglio. La Musica Che Gira Intorno è declinare la presenza della musica nelle nostre vite, arte spalmata nelle nostre vite che accompagna ogni momento. La musica in TV riesce ancora a creare momenti straordinari come straordinaria è la capacità di Fiorella di essere artefice di duetti eccezionali, con Giorgia sarà protagonista di un duetto inedito. Avremo la possibilità di ammirare uno show senza precedenti con una straordinaria padrona di casa”.

Le parole di Duccio Forzano, regista

“Devo ringraziare Fiorella perché è qualche anno che ci rincorriamo per lavorare insieme. C’è stato un grosso lavoro di squadra con gli autori e Fiorella è stata un’ospite clamorosa. Mi incantavo nel vederla lavorare con i diversi artisti perché il suo volto è talmente sincero e coinvolgente che catalizza”.

Le parole di Fiorella Mannoia su La Musica Che Gira Intorno

Fiorella Mannoia è felice e soddisfatta del suo show e dei tanti ospiti che non hanno esitato un istante a dare la propria disponibilità e ad accettare la sua proposta di partecipazione. Anticipa che nella seconda puntata accoglierà sul palco Zucchero ma non ci sarà Ivano Fossati che non intende partecipare allo show. Non solo duetti e musica: ci saranno anche monologhi e momenti di riflessione.

Ivano Fossati

“La canzone La Musica Che Gira Intorno di Fossati ha dato il nome al programma. L’ho proposta tante volte in tour; è stata d’ispirazione a questo programma perché la musica gira intorno a noi e non ci lascia mai, nessun’altra forma d’arte ha questa capacità. Ho preso in prestito questa canzone di Ivano e gliel’ho detto; è stato felice. Ho provato a proporgli di partecipare in qualsiasi qualità ma mi ha detto di no però ci sentiamo anche se non ci vediamo spesso”.

Duetti e ospiti

Tanti saranno i duetti di La Musica Che Gira Intorno. Fiorella Mannoia ricorda con particolare piacere quello con Giorgia che vedremo nella prima puntata di domani sera. “Uno di quelli più simpatici è quello con Giallini”, anticipa. Nella serata di venerdì 15 gennaio sono attesi Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.

Il cinema

“Mi piacerebbe ma non mi chiamano. Non mi dispiacerebbe ripetere l’esperienza cinematografica se ci fosse un ruolo adatto a me. Serie ben felice di mettermi alla prova di nuovo dopo l’esperienza di Sette Minuti”.

Lockdown