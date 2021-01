Disponibile anche in Italia dallo scorso 19 novembre 2020, PS5 è tutt’ora l’oggetto del desiderio per milioni di videogiocatori là fuori. Non solo per i suoi meriti intrinseci. Se da una parte la console next-gen di casa Sony si presenta a pubblico e critica forte di un comparto tecnico all’avanguardia – pensiamo al velocissimo SSD proprietario -, di un controller rivoluzionario come il DualSense, e di titoli che possono davvero fare gola ai fan – come ad esempio il sontuoso remake di Demon’s Souls ad opera di Bluepint Games -, dall’altra è pur vero che la recente emergenza sanitaria non ha permesso al colosso giapponese di fare fronte all’alta domanda, portando il device subito sold out.

In soldoni, le scorte di PS5 non sono state sufficienti per garantire a tutti il salto nella nuova generazione del gaming da salotto al day-one, così come nelle settimane successive al lancio. Nonostante molti rivenditori abbiano riaperto brevemente le vendite, anche in questi casi in pochissimi minuti ogni unità è stata piazzata, generando una nuova ondata di malcontento e orde di nerd alla disperata ricerca della propria PlayStation 5. Naturale allora che ogni indizio su possibili restock sia preziosissimo per quanti sono interessati all’acquisto, ed in particolare per quelli che vorrebbero acquistare la console made in Japan sulle pagine di Amazon Italia.

Sony PlayStation 5 Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima...

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove...

Sony PlayStation 5 - Digital Edition Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima...

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove...

Non a caso, la scorsa settimana si parlava della data odierna, 13 gennaio 2021, come di quella giusta per provare a ritrovare PS5 sui listini del colosso dell’eCommerce. Per ora, però, tutto tace dal fronte della compagnia fondata da Jeff Bezos – sia l’edizione normale che quella digitale risultano non disponibili -, mentre la sempre attiva redazione di Everyeye ha scovato una nuova reference su Google che punta gli occhi sul prossimo 26 gennaio. Sarà davvero questo il giorno giusto per fare nostra la next-gen di Sony? Voi siete già riusciti ad accaparrarvi la vostra fiammante PlayStation 5? Di nostro, vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi legati alle scorte.