Lo scorso 19 novembre PS5 ha fatto il suo grande debutto anche sul mercato italiano, andando ufficialmente ad avviare la next-gen del gaming secondo Sony, e a scontrarsi a muso duro con l’offerta di nuova generazione targata Microsoft – rappresentata quindi da Xbox Series X e la più piccola ed economica Xbox Series S. E se è vero che l’ultima PlayStation casalinga si propone come una macchina potente e versatile, dotata di un innovativo controller – ci riferiamo all’avveniristico DualSense -, allo stesso modo è naturale convincersi che il device made in Japan sia stato accolto con entusiasmo da appassionati e curiosi, fino a divenire un introvabile oggetto del desiderio.

Come molti di voi già sapranno, fin dal lancio PlayStation 5 è infatti praticamente sold out un po’ ovunque, complice pure la pandemia da Coronavirus che ha creato non poche difficoltà nelle fasi produttive e di conseguenza ha reso le scorte messe a disposizione dal produttore non adeguate per fare fronte all’altissima domanda. Fisiologico allora chiedersi quando P5 tornerà finalmente disponibile in Europa. Domanda che ha trovato risposta, almeno a leggere sulle pagine del portale videoludico Everyeye, negli ultimi rumor apparsi in rete, che vorrebbero la console next-gen in dirittura d’arrivo presso alcuni selezionati rivenditori.

Tra questi pure Amazon, che potrebbe ricominciare a vendere PS5 a breve. Sempre sul sito italiano, leggiamo che nuove scorte dovrebbero essere state consegnate giovedì 7 gennaio, con ulteriori forniture previste tra il 12 e il 14 gennaio, ovvero la prossima settimana. Più nello specifico, immettendo su Google la parola chiave PS5 Console, la redazione ha scovato una reference del gigante dell’eCommerce che fissa la prossima disponibilità per il 13 gennaio 2021. La stessa Everyeye invita comunque a prendere la notizia con le pinze: