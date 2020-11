C’è anche il sontuoso remake di Demon’s Souls tra i titoli che accompagneranno PS5 al lancio nei negozi. Lancio che in Europa – Italia compresa – avverrà il prossimo 19 novembre, mentre negli Stati Uniti si è consumato lo scorso 12 novembre, con i fortunati gamer USA ad aver potuto già mettere le proprie mani sulla console next-gen di casa Sony. La nuova macchina da gioco casalinga del colosso giapponese, tra le altre cose, farà affidamento proprio su giochi del calibro del rifacimento del capolavoro di From Software per affrontare a muso duro la rivale di Microsoft, quella Xbox Series X già sbarcata nel nostro Paese giorno 10 del mese in corso – assieme alla più compatta ed economica Xbox Series S.

E se è vero che parte dei neopossessori di PS5 si sono già lanciati nell’esplorazione del regno di Boletaria re-immaginato da Bluepoint Games in Demon’s Souls, è naturale che in rete inizino a fioccare video di gameplay e approfondimenti in merito, così come scoperte che non fanno che aumentare l’eccitazione attorno a questa produzione esclusiva per la piattaforma dagli occhi a mandorla. Esempio in tal senso è la scoperta da parte dei giocatori di una misteriosa porta che non era presente nel videogame originale, apparso nel 2009 solo sulla mitica – e indimenticabile PS3.

There's a mysterious new door in the Demon's Souls Remake, and no one knows how to open it👀https://t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed — Vaati (@VaatiVidya) November 14, 2020

La strana porta scovata in Demon’s Souls Remake è protagonista del video presente nel tweet poco più in alto in questo stesso articolo, e a quanto pare non può essere aperta. O comunque nessuno per ora è riuscito a capire come possa essere nel caso varcata. L’ingresso può essere individuato nel Mondo 1-3, più precisamente nell’Arcipietra del Tower Knight. La porta in questione non è immediatamente visibile, in quanto è coperta da un muro illusorio. Un giocatore, utilizzando la Modalità Foto e muovendo la telecamera, è riuscito a scoprire che la porta conduce ad una terrazza con un cavaliere morto e un oggetto che può essere raccolto.