Non è la prima volta che accade, ma ora la pandemia sembra aver aggravato la situazione: Miguel Herrán de La Casa di Carta, interprete di Rio nella serie Netflix, ha destato la preoccupazione dei suoi follower oltre che di colleghi e amici con alcune foto pubblicate sui suoi canali social.

Miguel Herrán de La Casa di Carta ha voluto condividere col pubblico un momento di grave difficoltà emotiva: l’attore è apparso in una foto sorridente e in altre in preda ad una crisi di pianto, spiegando che in meno di una settimana è passato dall’essere felice all’essere disperato.

Presumibilmente chiuso in casa in lockdown, Miguel Herrán de La Casa di Carta è crollato emotivamente e ha spiegato su Instagram come si sente: “Sono bastati 6 giorni per distruggermi. Non voglio più parlare. Non voglio mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo ed è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso. Voglio essere una persona migliore” ha commentato a corredo delle foto.

Tanti i messaggi d’affetto che sono arrivati nei commenti alle immagini: la co-star Úrsula Corberó, che interpreta il personaggio di Tokyo di cui Rio è innamorato ne La Casa di Carta, ha chiesto preoccupata al collega perché piangesse. Successivamente Miguel Herrán de La Casa di Carta ha voluto rassicurare tutti sostenendo di stare bene e di voler solo “condividere una riflessione “.

Ma non è la prima volta che Miguel Herrán de La Casa di Carta decide di mostrare la sua fragilità condividendola pubblicamente. Lo scorso anno aveva parlato dei problemi di depressione che l’hanno colpito dopo l’onda d’urto della fama improvvisa arrivata dopo il boom de La Casa di Carta ed Elite su Netflix. In un’intervista a Icon, ad esempio, ha raccontato il suo malessere spiegando di non essere affatto felice ed appagato dal successo come il pubblico potrebbe pensare. Per questo ha deciso di mostrarsi al pubblico anche nei suoi momenti più difficili.

Volevo dimostrare che quando nessuno mi vede ho anch’io i miei problemi, ho notato che la gente pensa che la mia vita sia una passeggiata, che io ho abbia fatto sesso con Ester Exposito e Úrsula Corberó (interpreti di Stoccolma e Tokyo ne La Casa di Carta, nda), e che non posso lamentarmi. Il denaro non mi ha reso felice, mi ha portato via molta felicità e mi ha dato più preoccupazioni di quante ne avessi prima, mi ha reso più ambizioso come persona. Non mi piace. Per il resto sono sempre lo stesso o peggiorato.

Difficoltà che sono arrivate dopo la fama improvvisa ottenuta con le serie Netflix di cui è stato protagonista. Un malessere condiviso col collega Jaime Lorente, altrettanto provato psicologicamente dall’improvvisa perdita di privacy.

Di recente Herran, già vincitore di un Goya come Miglior Attore Emergente per In Cambio di Niente, è stato molto apprezzato nel cast del film Hasta el Cielo, da cui sarà presto tratta una serie tv Netflix dai produttori della miniserie Il Caos Dopo Di Te.