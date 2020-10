Quando manca ormai poco al debutto della sua nuova serie, la saga epica El Cid di Amazon Prime Video, Jaime Lorente decide per un’inversione di rotta: l’attore de La Casa di Carta ed Elite, diventato ormai uno dei volti spagnoli più noti al mondo con ben 15 milioni di followers su Instagram, accantona per un po’ le produzioni televisive e si dedica al teatro.

Mentre sta girando la quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta, Jaime Lorente ha in programma di tornare a teatro per recuperare una dimensione più artigianale del suo lavoro di attore, venuta meno negli ultimi anni in cui si è concentrato sulle produzioni Netflix e sull’imminente serie di Amazon incentrata sul personaggio del condottiero medievale Rodrigo Díaz de Bivar.

In una lunga intervista a El Pais, l’attore spagnolo si è lasciato andare ad uno sfogo molto personale in cui ha analizzato gli ultimi anni della sua carriera fulminea: la popolarità conquistata con i ruoli ne La Casa di Carta ed Elite hanno cambiato radicalmente la sua vita, ma non in meglio. Jaime Lorente spiega come una persona non pronta a quel tipo di successo – una popolarità mondiale che ti travolge da un giorno all’altro e ti porta ad essere al centro di attenzioni morbose non desiderate – possa diventare pericolosa, soprattutto per chi ha delle fragilità e si sente vulnerabile.

L’attore accenna anche a quanto sia spietata ed insensibile la gestione degli artisti da parte di chi dovrebbe curarne gli interessi, arrivando a spiegare di essersi sentito un prodotto più che un artista. Per questo motivo, dopo l’enorme impatto che le due serie Netflix hanno avuto sulla sua vita, Jaime Lorente ha deciso di tornare a fare teatro, portando in scena a Madrid il monologo Mata Cansa dell’argentino Santiago Loza: come per molti altri artisti sopraffatti dal peso della celebrità, il palcoscenico teatrale diventa un rifugio, un modo per ritrovare l’ispirazione e il piacere di recitare di fronte ad un pubblico che non guarda attraverso il filtro dello schermo.

Il mio è un finto successo. Chi mi conosce, mi ha visto solo in uno o due lavori, e fa parte di un target di età o interessi ben preciso. Non ho costruito una carriera, la sto costruendo adesso. Ecco perché sono tornato a fare teatro da solo quello che voglio essere e non quello che vogliono gli altri. Non è che mi scusi per essere famoso, ma in qualche modo mi perdono. Il teatro mi affascina. Vengo da lì. Questo è ciò per cui sono stato addestrato. Ho lavorato nella fiction solo per due anni e mi ero perso. Lo spazio che si ha come artista in grandi produzioni a volte è ridotto a uno spazio molto piccolo. Sarò eternamente grato alla fiction, ma sono rimasto deluso e privo di motivazione. La mia vita ha preso una svolta di 180 gradi dall’oggi al domani, non ho avuto tempo di reazione, non sapevo come gestirlo, nessuno ti insegna. Diventi un prodotto. La fama improvvisa mi ha lasciato vuoto. Non volevo continuare così. Ho dovuto cercare aiuto per gestire il caos. Mi ci è voluto molto per dire basta, sì, perché i riflettori sono abbaglianti.

Come aveva già raccontato in precedenza, Jaime Lorente ha fatto ricorso alla terapia per maneggiare un successo a cui non era preparato e che ha avuto effetti nefasti sul suo benessere psicofisico.

La fama crea dipendenza, può essere una droga. Ed è estremamente pericoloso. È il modo più semplice per perdere la testa. Ti danno tutto. Ti offrono tutto. Ti invitano a tutto. E, o sei centrato, o in due settimane diventerai il più grande stronzo del mondo. Il mio lavoro è pieno di stronzi. E i giocattoli si rompono, ma non ci rompiamo da soli, ci rompono loro. Siamo gestiti da persone senza sensibilità. Attori e attrici sono le persone più sensibili del mondo. Abbiamo bisogno di questa sensibilità per raccontare le cose davanti alla telecamera e farle sembrare vere. Sono molto vulnerabile. Mi tocchi in due punti e mi hai distrutto la giornata.

Jaime Lorente sarà comunque protagonista dell’ultima stagione de La Casa di Carta e di El Cid, di cui è appena stato pubblicato il primo teaser: la serie sarà disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime Video.

El Cid – Teaser Oficial Para los que conocíais la historia y para los que no… Él es Ruy, #ElCid. Y su lucha llega muy pronto a Prime Video. Pubblicato da Amazon Prime Video su Giovedì 8 ottobre 2020