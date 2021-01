Dopo l’esplosione del fenomeno Bridgerton su Netflix, con 63 milioni di visualizzazioni stimate nel primo mese dal debutto, i libri di Julia Quinn che hanno ispirato la serie in costume stanno andando a ruba. Letteralmente. Al punto che qualcuno ha pensato di farci la cresta vendendo delle copie online a prezzi assurdi.

Con l’esaurimento repentino delle copie a disposizione e la possibilità di acquistare legalmente soltanto gli e-book, sono apparsi online sui grandi colossi della vendita digitale come Amazon e eBay alcuni libri di Julia Quinn della serie Bridgerton – i romanzi sono otto in totale – venduti da utenti privati ad oltre 700 dollari. Circostanza infelice che non è passata inosservata all’autrice della saga letteraria.

I libri di Julia Quinn sono tornati di moda dopo l’adattamento televisivo di enorme successo prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes, con un’impennata di richieste di copie della saga non soddisfatta dalla disponibilità effettiva dei libri. Pubblicata dal 2000 al 2013, la collana di romanzi rosa in costume è ora richiestissima più che mai e le ristampe stanno per partire, ma nell’attesa che nuove copie cartacee raggiungano le librerie, qualcuno ha pensato di rivendere le copie in proprio possesso ad un prezzo spropositato.

I libri di Julia Quinn torneranno disponibili in grandi quantità grazie al successo della serie Bridgerton (in aria di rinnovo per una seconda stagione), come conferma la stessa autrice che invita a non pagare cifre assurde per accaparrarsi delle copie.

In visita ad una libreria di Seattle, la scrittrice ha confermato che la saga tornerà presto sugli scaffali in modalità cartacea: “Mi dispiace davvero che le scorte siano in esaurimento o esaurite per così tanti dei miei libri: Avon Books le sta ristampando il più velocemente possibile! Nel frattempo, potete sempre comprare un ebook o ordinare da University Book Store e soddisferanno il vostro ordina non appena i libri torneranno“.