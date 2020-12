Nonostante la prima stagione abbia ricevuto recensioni contrastanti, Bridgerton 2 potrebbe essere già nei piani di Netflix. La società svelerà le sue intenzioni solo dopo aver ottenuto i primi risultati sulle visualizzazioni della serie, perlomeno nel primo mese di distribuzione sulla piattaforma, ma dalla parte della casa di produzione ShondaLand le intenzioni sono di proseguire con più stagioni, potenzialmente perfino 7.

La serie è basata sull’omonima serie di romanzi di Julia Quinn, otto in totale, dedicati ai fratelli e sorelle della famiglia Bridgerton dell’alta società londinese, in cerca di matrimoni nell’era della Reggenza. Va da sé che in potenza non solo potrebbe essere realizzato Bridgerton 2, ma esistono otto possibili adattamenti per il piccolo schermo, ognuno dedicato alla storia di un membro dei Bridgerton.

La prima stagione dello spettacolo (qui la nostra recensione) è basata sul romanzo Il Duca e Io, il primo libro della raccolta, che imbastisce anche alcune delle trame che saranno sviluppate in altri romanzi. Inoltre il finale della prima stagione apre le porte a Bridgerton 2 con il personaggio di Anthony che dichiara perentorio l’intenzione di trovare presto una sposa.

Bridgerton 2 dovrebbe adattare il secondo libro della serie, Il Visconte che mi Amava, in cui Anthony Bridgerton nel 1814 decide di corteggiare la più ambita delle nubili dell’anno, ma proprio come aveva fatto in passato nei confronti della sorella Daphne impedendo ad altri gentiluomini di corteggiarla, si ritrova alle prese con la sorella maggiore dell’ambita ragazza, l’iperprotettiva Kate Sheffield.

Il creatore di Bridgerton Chris Van Dusen, socio di Shonda Rhimes e già regista di Scandal e Grey’s Anatomy, ha dichiarato a Decider che spera di proseguire questa produzione con Bridgerton 2 e l’adattamento degli altri romanzi della Quinn: “Sappiamo che ci sono otto fratelli Bridgerton e ci sono otto libri Bridgerton. E altri ancora se includi i prequel e i sequel! Mi piacerebbe poter esplorare trame e storie d’amore per tutti i ragazzi di Bridgerton. Assolutamente.“

Sta dunque a Netflix la scelta di rinnovare o meno Bridgerton 2, che di norma dovrebbe arrivare non prima di sei settimane dal debutto della serie, arrivata sulla piattaforma a Natale 2020.