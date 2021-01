Il cambio SIM ho. Mobile dopo l’episodio del furto dei dati dei clienti (non tutti) non è cosa facile per tutti i richiedenti. Il vettore, dopo aver ammesso l’attacco hacker di fine dicembre, ha dato la possibilità di fare richiesta di una rinnovata scheda telefonica. Peccato che proprio le SIM fisiche non siano disponibili per tutti i richiedenti, almeno in alcuni centri, come raccontato anche sul sito Tariffando.

Di certo per la gran mole di richieste di cambio SIM ho.Mobile non programmate, molti rivenditori dei centri autorizzati dal vettore non sono in grado di rispondere alla grande domanda degli acquirenti. Potrebbe dunque accadere, almeno nell’immediato, di non riuscire nell’operazione. Si dovrà piuttosto attendere che l’operatore rifornisca a dovere tutti i suoi partner interessati per rispondere alle esigenze di un folto pubblico.

Non ci sono tuttavia solo problemi di reperibilità delle schede nel caso delle richieste di cambio SIM ho.Mobile. La fonte già citata segnala casi in cui rivenditori abbiano fatto richiesta di un compenso pari a 5 euro proprio per l’operazione. Va chiarito, una volta per tutte quanto segue: a seguito del furto dati subito, proprio ho. Mobile sta dando la possibilità a tutti di ottenere una nuova SIM ma senza alcun costo aggiuntivo. Chiunque chiederà una qualsiasi cifra al momento della sostituzione, lo farà di certo per un suo tornaconto personale e senza seguire le indicazioni della società mobile.

Per finire, va anche ricordato che il cambio SIM ho. Mobile va richiesto munendosi della vecchia scheda telefonica e di un documento di riconoscimento in corso di validità, solo presso un centro autorizzato. La sostituzione non potrà invece avvenire a mezzo posta. Per la richiesta non ci sono particolari limiti di tempo, dunque gli interessati potranno anche attendere con calma la disponibilità di nuove schede presso i rivenditori.