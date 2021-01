Una sorta di passo indietro quello al quale stiamo assistendo in queste ore, a proposito dell’aggiornamento che sulla carta dovrebbe portare ad una nuova privacy su WhatsApp. Nella giornata di ieri, come ormai tutti sanno, abbiamo riportato sul nostro magazine un’analisi inerente il messaggio ricevuto da tanti utenti direttamente dall’app. Anche qui in Italia. In molti si sono chiesti cosa comportasse, facendo presente che dal prossimo 8 febbraio chi ha scaricato l’app si troverà davanti ad un bivio.

Ulteriori chiarimenti sull’aggiornamento della privacy WhatsApp in Europa

Cosa dobbiamo aspettarci tra un mese esatto? A quanto pare nulla, in quanto l’aggiornamento della privacy WhatsApp in Europa non comporterà novità di rilievo. Questo, almeno, quello che traspare da un tweet pubblicato nelle ultime ore da Niamh Sweeney, vale a dire il Director of Policy for WhatsApp per quanto riguarda l’area europea. Una smentita importante, seppur geolocalizzata, che serve a fare luce su quanto si vocifera anche nel nostro Paese da un po’ di ore a questa parte.

In pratica, Sweeney afferma che non ci saranno modifiche alle pratiche di condivisione dei dati, e quindi alla privacy WhatsApp, per quanto concerne l’area europea. Questione che ovviamente include anche il Regno Unito e che non subirà alcun tipo di effetto in seguito al tanto discusso aggiornamento dei Termini di servizio di cui si parla tanto in queste ore. Insomma, in Italia non saremo toccati in alcun modo dalle recenti voci a proposito dell’Informativa sulla privacy.

Cosa dobbiamo aspettarci il prossimo 8 febbraio? Nulla di nulla, almeno in Italia. Questo non spiega il motivo per il quale il famoso messaggio sull’aggiornamento della privacy WhatsApp sia stato mandato a tutti in queste ore, compresi coloro che non verranno toccati dalla novità, ma dobbiamo prendere atto di quanto emerso oggi 8 gennaio.