Manca poco al debutto di Che Dio ci Aiuti 6, la nuova stagione della fiction Rai che torna in onda con grosse novità.

Come anticipato dal cast nella conferenza stampa di presentazione, le prossime puntate portano una ventata d’aria fresca alla serie: nuovo convento, new entry pronte a sconvolgere tutti. E ovviamente il ritorno atteso del personaggio di Monica.

Abbiamo visto in anteprima la puntata introduttiva di Che Dio ci Aiuti 6, ed ecco una lista di cose da sapere per prepararsi a una stagione scoppiettante.

Innanzitutto, il convento si sposta da Fabriano ad Assisi, luogo dove Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) aveva preso i voti. Lo stesso avverrà con Azzurra, pronta ad abbracciare la sua vocazione e indossare i panni di novizia. Sarà davvero pronta per questa sua nuova vita? Il convento sarà anche il luogo in cui verrà celebrato il matrimonio di Nico e Ginevra, o almeno così si spera.

Infatti il ritorno di Monica, com’è prevedibile, causerà qualche divertente incomprensione tra i due futuri sposi. Soprattutto usciranno fuori tutte le insicurezze di Ginevra. Monica giunge anche con importanti novità riguardo la sua attuale situazione sentimentale, com’è facilmente intuibile.

Fin dai primi minuti facciamo la conoscenza di Erasmo, una delle new entry di questa stagione. È un giovane introverso di 27 anni, giunto nel convento perché alla ricerca della verità sulla sua vera madre. Un passato misterioso che coinvolgerà anche Suor Angela.

Altra new entry è Penelope “Penny”, una bambina che Azzurra prenderà sotto la sua ala protettiva. Come è stato infatti anticipato, la piccola si è chiusa in se stessa, non parla con nessuno, dopo l’incidente in cui hanno perso la vita i suoi genitori. Penny è una bambina speciale perché è viva grazie al cuore che le è stato donato da Davide, il figlio di Guido (personaggio interpretato da Lino Guanciale fino alla quarta stagione).

Terza new entry di Che Dio ci Aiuti 6 è l’attore Pierpaolo Spollon a cui spetta il ruolo di uno psichiatra che si legherà a Monica. Aspettiamoci quindi l’ennesimo triangolo di stagione, come anticipato dai protagonisti nel corso della conferenza stampa, dove hanno lasciato intendere che i personaggi coinvolti saranno quelli di Nico, Monica e dello psichiatra.

L’appuntamento con la prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è su Rai1 il 7 gennaio 2021.