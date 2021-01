C’è anche Stefano De Martino in Che Dio ci Aiuti 6. Tra le new entry della nuova stagione, per il ballerino e conduttore televisivo si tratta del suo il debutto in una fiction: si limiterà ad avere un cameo oppure avrà un ruolo fisso?

Il suo ingresso era stato annunciato la scorsa settimana, ma i dettagli in merito alla sua comparsa erano ancora scarni.

Che Dio ci Aiuti 6 è stato girato dopo il lockdown, rispettando sul set tutte le misure anti-Covid, come hanno raccontato gli attori durante la conferenza stampa di presentazione. La sesta stagione sarà in particolare incentrata sul passato di Suor Angela, la protagonista interpretata da ormai nel 2011 da Elena Sofia Ricci. Tra le new entry, che ruolo avrà l’ex ballerino di Amici?

In un’intervista con Il Corriere, De Martino ha svelato di più sulla sua partecipazione alla fiction, sciogliendo ogni dubbio sul ruolo: “È più un cameo, interpreto me stesso.” Raccontando del clima tra il cast e la troupe di Che Dio ci AIuti, ha continuato: “Ma non ero mai stato su un set del genere e mi sono divertito molto. C’è un clima circense: un carrozzone di persone che convivono da mesi, come in una famiglia. Bello, anche se quello che più amo resta l’estemporaneità della tv”.

Insomma, per Stefano De Martino in Che Dio ci Aiuti 6 si tratterà semplicemente di un cameo. Elena Sofia Ricci, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha confermato ulteriormente: “È un ragazzo delizioso, adorabile, che interpreta sé stesso in tre scene della sesta puntata”.

In Che Dio ci Aiuti 6, il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Azzurra ha appeso al chiodo le sue scarpe Chanel per portare al collo il Crocefisso, ora è una novizia. Per Nico e Ginevra iniziano i preparativi delle nozze, ma a turbare la loro quiete c’è Monica, tornata con delle novità. Il convento accoglie la piccola Penny, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Spetterà ad Azzurra prendersi cura di lei per un motivo per preciso. E poi c’è Erasmo, il cui arrivo sconvolgere l’esistenza di suor Angela (e non solo).

Che Dio ci Aiuti 6 debutta il 7 gennaio su Rai1 e andrà in onda per un totale di dieci serate.