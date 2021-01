Amici di Maria De Filippi quando inizia a gennaio? Dopo le vacanze di Natale, tutto è pronto per il ritorno del talent show Mediaset in TV e in questo post troverete tutte le date da segnare per seguire le prime puntate del 2021 di Amici 20.

La classe di Amici è pronta a tornare sui banchi dopo aver trascorso le feste natalizie con i parenti, nelle rispettive abitazioni, al pari di ogni altro studente italiano. I concorrenti torneranno nella scuola dopo le dovute precauzioni anti Covid-19, pronti ad esibirsi nuovamente sia su Canale 5 che su Italia 1.

Il primo appuntamento del 2021 di Amici coincide con il ritorno a scuola degli studenti italiani, subito dopo l’Epifania. Amici di Maria De Filippi quando inizia? L’appuntamento è per giovedì 7 gennaio alle ore 16.10 su Canale 5, questo il primo appuntamento dell’anno.

Nello stesso giorno, il programma conferma anche l’appuntamento su Italia 1 alle ore 19.00. Confermate sono quindi entrambe le strisce quotidiane che consentono al pubblico di spiare le vicende dei concorrenti per una decina di minuti su Canale 5 e per mezz’ora su Italia 1, dal lunedì al venerdì.

A seguire, è atteso il ritorno dello speciale del sabato pomeriggio, su Canale 5 alle ore 14.10 da sabato 9 gennaio. Nuove sfide per conservare il banco e la maglia di Amici di Maria De Filippi sono in programma nel sabato pomeriggio Mediaset. I cantanti e i ballerini, guidati dai docenti 2020/2021 di Amici, saranno chiamati a difendere il proprio posto nella scuola in vista dell’avvio della fase serale che non inizierà prima della primavera.

Del serale ad Amici 20 ancora non se ne parla. Non sono noti i meccanismi di accesso né le modalità ma Maria De Filippi quest’anno ha invitato i protagonisti a sentirsi sempre a rischio nel programma, a causa delle continue sfide e della messa in discussione dei banchi da parte degli stessi docenti.