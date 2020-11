Sono ufficiali i nuovi docenti di Amici di Maria De Filippi. Con la registrazione della puntata di formazione della classe 2020/2021, verranno svelati in TV, su Canale 5, ma Davide Maggio li annuncia in anteprima oggi.

Il corpo docente di Amici resta quasi invariato ma ci sono due nuovi ingressi che non possono di certo passare inosservati, uno nel canto e uno nel ballo. Maria De Filippi conferma un cantante tra i docenti di Amici 2020 ma sostituisce Stash Fiordispino dei The Kolors che, complice anche l’imminente primogenito in arrivo, quest’anno non ci sarà.

Nel ballo va via Timor Steffens, sostituito da una showgir/ballerina celebre nel mondo della televisione. Se per il ballo sono conservatissime le prof. Alessandra Celentano e Veronica Peparini, il nuovo ingresso – già confermato negli scorsi giorni – è quello di Lorella Cuccarini.

Nel canto invece c’è una new entry a sorpresa: Arisa. La sua voce risuonerà a lezione, tra i corridoi della scuola più spiata d’Italia. Arisa si aggiunge ai due docenti di canto confermati per la nuova edizione del prossima TV di Maria De Filippi: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Ad anticipare in rete i docenti di Amici di Maria De Filippi è il sito Davide Maggio mentre la conferma in TV arriverà solo tra qualche giorno, sabato 14 novembre, alle ore 14.10 su Canale 5. C’è grande attesa per la formazione della classe, la numero 20 del programma Mediaset che si preannuncia ricca di novità per far fronte all’assenza di contatto con il pubblico.

A causa della pandemia in corso, infatti, Maria De Filippi non potrà accogliere in studio il tradizionale pubblico di fan. Bisognerà porre inoltre particolare attenzione al distanziamento interpersonale tra i ragazzi e tra questi e i docenti, anche nelle sale prova e durante le lezioni, così come negli spazi comuni e nelle sale relax. Tutti i dettagli nel primo Daytime di Amici, sabato 14 novembre.