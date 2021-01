La possibilità del cambio SIM ho. Mobile per i clienti interessati dal furto dati di fine dicembre è stata comunicata dall’operatore nella giornata di ieri 4 gennaio, sul suo sito ufficiale. In queste ultime ore, tuttavia, sempre il vettore mobile ha integrato la sua comunicazione relativa all’attacco hacker con nuovi utili suggerimenti per chi usufruisce dei suoi servizi. Sempre la società non ha mancato di tranquillizzare gli utenti sul pericolo relativo alla sostituzione di una scheda telefonica da parte degli hacker.

Meglio aggiornare anche le password

Va specificato che solo una parte dei clienti del vettore è stata interessata dal furto dati (anagrafici e non relativi a estremi bancari e di carte di credito). Dunque soltanto chi riceverà comunicazione dall’operatore sarà stato interessato dall’attacco. Il cambio SIM ho. Mobile gratuito può avvenire in qualsiasi momento presso uno dei centri autorizzati. Altro passaggio suggerito in via ufficiale è quello poi di cambiare subito la password di accesso al sito ho. Mobile appunto. Le nuove credenziali metteranno al sicuro proprio tutti i dati dei clienti e l’operazione andrà ripetuta frequentemente.

Quali rischi si corrono davvero dopo il furto dei dati?

Il cambio SIM ho. Mobile per ogni legittimo proprietario di un numero telefonico avviene se accompagnato dalla SIM e da un documento di identità in corso di validità. Il furto di seriali da parte degli hacker, da solo, non può permettere la sostituzione della SIM ad insaputa del malcapitato di turno: a questi dovrebbero associarsi documenti falsi o denunce di furti e smarrimenti pure fake. L’operatore dunque ha rassicurato tutti i suoi clienti sul pericolo ridotto anche dalle vittime confermate dell’attacco. la società ha infine pure sottolineato l’impegno a scovare eventuali frodatori all’intero dei punti vendita in fase di sostituzione della SIM. Chissà che il vettore non intervenga nei prossimi giorni con nuovi suggerimenti utili proprio per la sua base clienti: nel caso, non mancheremo di riportare ogni aggiornamento disponibile.