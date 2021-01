Come procedere con il cambio SIM ho. Mobile dopo la conferma del furto dati ai danni dell’operatore avvenuto a fine dicembre? Proprio oggi 4 gennaio, il vettore ha ammesso (una volta e per tutte) di aver subito un attacco hacker che ha messo a repentaglio alcune informazioni degli utenti legati ai suoi servizi (ma non di tutti). Per questo motivo ha deciso di garantire un cambio gratuito della scheda telefonica a chi vorrà procedere in questa direzione.

Quali dati sono stati rubati

L’ammissione dell’attacco fraudolento è giunta da ho. Mobile in questi minuti, attraverso un suo comunicato ufficiale. Le indagini partite lo scorso 28 dicembre hanno confermato che solo (si fa per dire) i dati anagrafici di una parte dei clienti sono stati trafugati. Per questi si intendono nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, email, data e luogo di nascita, nazionalità e indirizzo. La sottrazione ha riguardato anche i dettagli tecnici proprio delle SIM ma almeno si esclude del tutto che siano state compromesse invece le informazioni su telefonate, SMS, attività web, ma anche i dati bancari relativi ai metodi di pagamento utilizzati.

L’operatore ho. Mobile ha chiarito che solo chi sarà stato interessato dal furto di dati riceverà un SMS di avviso per l’attività illecita, da oggi e nelle prossime ore.

Come effettuare il cambio SIM ho. Mobile?

Proprio a causa dell’attacco hacker oramai confermato, il cambio SIM ho.Mobile sarà gratuito per tutti i clienti che lo chiederanno, naturalmente mantenendo lo stesso numero. Per procedere all’operazione, bisognerà recarsi presso un centro autorizzato e farne richiesta. La lista dei punti nei quali è possibile ottenere la nuova scheda è disponibile a questo indirizzo.

Il cambio SIM ho. Mobile non potrà invece avvenire con il semplice invio via posta della scheda. Sarà sempre necessaria l’autenticazione di un operatore per il rilascio, con l’ausilio di un documento di riconoscimento in corso di validità.