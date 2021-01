Ci sono anche le Samsung Galaxy Buds Pro e i Samsung Galaxy SmartTag tra i tanti prodotti che Samsung si prepara a lanciare nel corso dell’anno appena iniziato. Un anno che sarà certamente segnato dall’atteso debutto degli smartphone appartenente alla gamma S21 – il cui annuncio è fissato per il prossimo 14 gennaio, con i preordini a quanto pare subito disponibili -, e arricchito per l’appunto da accessori che non possono che fare gola ai fan del colosso sudcoreano e a quelli dell’hi-tech più in generale.

Come molti di voi già sapranno, le Samsung Galaxy Buds Pro sono le prossime cuffie TWS della compagnia orientale, mentre gli SmartTag rappresentano dei nuovi dispositivi di tracking. Entrambi dovrebbero invadere gli scaffali dei negozi fisici e online in concomitanza con l’uscita dei prossimi smartphone top di gamma – dunque i già citati Samsung Galaxy S21 -, con i rumor a farsi sempre più insistenti in merito per via della comparsa degli articoli nelle certificazioni della Corea del Sud e addirittura in un annuncio di vendita su Facebook.

Come potete verificare in prima persona grazie al tweet presente poco più in alto in questo stesso articolo, le Samsung Galaxy Buds Pro sono state rintracciate in una inserzione su Facebook, in cui sono presenti alcune foto dal vivo. Le immagini ci permettono di ammirare in anteprima il design degli auricolari, che presentano una forma in-ear che ricorda – per quanto leggermente più compatta – quella della Galaxy Buds Plus. L’utente Facebook che ha postato l’inserzione sul Marketplace – ora scomparsa – sosteneva di possederne due paia e il prezzo di vendita era di 180 dollari la coppia. La redazione di 91mobiles ha invece scovato la certificazione dell’ente sudcoreano NCC per gli accessori compatti di tracking, che va ad include una serie di foto – potete vederle direttamente sul sito. Gli accessori hanno forma quadrata ma con tutti gli spigoli arrotondati, ed in uno dei due lati si vede chiaramente il logo Galaxy SmartTag, dunque il nome è ormai confermato.