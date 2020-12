Mentre tutto ancora tace sul fronte Apple, tranne qualche fumosa indiscrezione, pare che i Samsung Galaxy SmartTag siano invece assai più concreti. Nelle ultime ore, infatti, gli accessori del colosso sudcoreano hanno fatto largamente parlare di sé grazie alla pubblicazione tra gli affollati vicoli della rete di un’ampia serie di rivelazioni e certificazioni. Queste, in particolare, arrivano da FCC, così come dall’equivalente sudcoreana RRA, e si sommano ad alcune golose informazioni condivise contemporaneamente dai portali Tablet Monkeys e 91mobiles.

Capirete allora che il sentore sia quello di una presentazione non così lontana nel tempo. E allo stesso tempo che i dettagli siano così numerosi da richiedere necessariamente una semplificazione. Prima di tutto, allora, sappiamo che i Samsung Galaxy SmartTag sono identificati all’interno dell’azienda di Seul e nelle certificazioni depositate ufficialmente con il codice modello EI-T5300, mentre non è ancora chiaro se nel nome le parole Smart e Tag saranno unite o meno. I disegni schematici ad accompagnare il brevetto permettono poi di scoprire che il gadget di Samsung sarà di forma cosiddetta squircle, vale a dire un quadrato con gli angoli smussati e i lati leggermente curvi, con diagonale di circa 5 o massimo 6 centimetri. I tag, come prevedibile, saranno perfettamente compatibili con il servizio SmartThings Find, presentato recentemente e attualmente in fase di beta testing in varie parti del mondo.

Non solo, sempre attraverso le stesse fonti di cui dicevamo, è noto che i Samsung Galaxy SmartTag saranno alimentati da una singola batteria sostituibile “a bottone” CR2032, mentre nelle certificazioni non ci sono riferimenti a connettività diverse dal Bluetooth LE. Quersto significa che non supporteranno GPS, 4G e nemmeno la famosa UWB o Ultrawide Band – che dovrebbe invece utilizzare Apple per la sua controparte. In ogni caso, il Bluetooth in uso dovrebbe essere in versione 5.1, dunque decisamente più performante rispetto a quelle precedenti. A chiudere, i tag griffati Samsung dovrebbero essere disponibili nei colori avena e nero, per un prezzo di 15 euro ciascuno. Il tutto con un’uscita in contemporanea con la gamma di smartphone Galaxy S21, fissata forse per il mese prossimo.