Ormai sappiamo che i Samsung Galaxy S21 verranno presentati il prossimo 14 gennaio, non ci sono più dubbi a riguardo. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, i pre-ordini dovrebbero partire subito dopo, sia online che nei negozi fisici (precisiamo che le previsioni di cui sopra si riferiscono al mercato indiano, sebbene la politica che il colosso di Seul attuerà dovrebbe essere la stessa anche per i mercati europei). I pre-ordini partiranno dal 14 gennaio e dureranno fino al giorno 28, data in cui i Samsung Galaxy S21 risulteranno effettivamente disponibili alla vendita. Oltretutto, gli utenti che decideranno di pre-ordinare il modello Ultra riceveranno in regalo gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro, il nuovo Samsung Galaxy SmartTag, mentre chi opterà per il modello standard o Plus riceverà le cuffie Samsung Galaxy Buds Live e il Samsung Galaxy SmartTag.

I nuovi top di gamma del colosso di Seul dovrebbero presentare un design simile a quello dei precedenti Galaxy S20, con uno schermo Infinity-O Dynamic AMOLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre che ad essere spinti dal processore Snapdragon 888 o dall’Exynos 2100 (a seconda del mercato di destinazione, fermo restando che il modello internazionale che arriverà in Europa dovrebbe includere il processore proprietario), fino a 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Il software di riferimento sarà Android 11 con One UI 3.0.

I Samsung Galaxy S21 e S21 Plus includeranno una tripla fotocamera contenuta all’interno di un modulo rettangolare ed uno schermo piatto, mentre il modello Ultra presenterà una fotocamera quadrupla, schermo con bordi curvi e supporto alla SPen (non dovrebbe però esserci un alloggio dedicato al pennino capacitivo nella scocca). Staremo a vedere quali saranno i prezzi effettivi dei Samsung Galaxy S21, e se soprattutto riusciranno a lasciare il segno come il colosso di Seul si aspetta.