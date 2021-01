Il duetto di Emma e Alessandra Amoroso è finalmente reale. Tanti i fan a chiederlo a gran voce che oggi possono festeggiare la lieta notizia. Si intitola Pezzo Di Cuore.

I primi indizi a proposito di una collaborazione tra le due artiste si devono alla giornata di ieri. Il 2021 è iniziato all’insegna dei primi segnali sui social: entrambe hanno modificato la propria immagine profilo ed entrambe hanno anticipato di avere in serbo per i fan notizie imperdibili.

Emma Marrone, poi, ha lanciato un conto alla rovescia che ha portato fino alle ore 15.00 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Il duetto di Emma e Alessandra Amoroso è ufficialmente in programma, confermato dalle dirette interessate.

Il nuovo anno parte all’insegna della musica, non solo per Vasco Rossi – il primo artista italiano del 2021 a rilasciare un singolo inedito. Dopo Una Canzone D’Amore Buttata Via del Blasco, la seconda sorpresa va verso il Salento con un duetto inedito che unisce le due cantanti salentine: il duetto di Emma e Alessandra Amoroso sarà disponibile molto presto in radio e negli store digitali. La data ufficiale di pubblicazione non è ancora nota ma il titolo è Pezzo Di Cuore.

Entrambe devono la notorietà al talent show Amici di Maria De Filippi, seppur in due edizioni diverse. Alessandra Amoroso partecipa al programma tra il 2008 e il 2009; Emma Marrone l’anno successivo. Entrambe vincono nelle rispettive edizioni, entrambe intraprendono un percorso nel panorama discografico italiano destinato a non eclissarsi, entrambe calcano i palchi dei palasport della penisola, entrambe collezionano dischi d’oro e di platino.

In questo 2021 appena iniziato uniscono le forze. Il risultato è il brano inedito Pezzo Di Cuore, a breve disponibile ovunque. Si attendono aggiornamenti sulla release date che, visto l’annuncio nella data odierna, potrebbe essere quella di venerdì 8 gennaio.