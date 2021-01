Si intitola Una Canzone D’Amore Buttata Via il nuovo singolo di Vasco Rossi disponibile da oggi, venerdì 1° gennaio 2021.

Il primo singolo dell’anno, disponibile negli store digitali dalle 00:01 di oggi, riporta in radio Vasco Rossi con la produzione di Celso Valli.

Una Canzone D’Amore Buttata Via di Vasco Rossi verrà presentata stasera in anteprima esclusiva live nello show di Roberto Bolle in apertura del suo Danza Con Me, in onda il 1°gennaio su Raiuno, dove il Blasco sarà protagonista di una coreografia.

Bolle balla con Vasco Rossi: la danza incontra la musica rock per una performance che sprigiona energia, di buon augurio per il 2021. Roberto Bolle rilegge il pezzo danzando e balla una coreografia sulle note del Blasco.

Da 15 anni Vasco Rossi non va in televisione. La TV, infatti, non è il mezzo che predilige per la presentazione dei nuovi brani che solitamente lascia da subito nelle mani dei fan.

I social sono il suo mezzo prediletto e la dimensione live è affidata solitamente ai suoi grandi spettacoli in tutta la penisola, che nel 2020 sono stati costretti ad un posticipo a causa della pandemia Covid-19.

L’ultima apparizione di Vasco Rossi in TV risale al 2005, nel Festival di Sanremo di Paolo Bonolis. Il 2021 lo riporta sul primo canale Rai con un nuovo brano inedito che segna l’inizio di una nuova parte del suo percorso artistico.



Una Canzone D’Amore Buttata Via apre la strada al nuovo disco di Vasco Rossi al momento in lavorazione e in programma per dopo l’estate 2021.

Testo Una Canzone D’Amore Buttata Via di Vasco Rossi

Sembra strano anche a me

sono ancora qui a difendermi

e non è mica facile

hai ragione pure te

le mie scuse sono inutili

ma non posso stare senza dirtele

Sembra strano anche che

io non possa più proteggerti

e non è mica facile

hai ragione sempre te

le mie scuse sono inutili

ma non posso vivere senza di te

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una stupida storia

una notte ubriaca

una sola bugia

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via



Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

Sembra strano anche a me

ma non voglio più nascondermi

e non è mica facile

hai ragione sempre te

e io devo riconoscermi

ma non è possibile senza di te

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una stupida storia

una notte ubriaca

una sola bugia

Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via

Non lasciarmi andar via

andar via

non lasciare che sia

che sia