Abbiamo alcune importanti indicazioni a proposito del Samsung Galaxy S9 che dobbiamo prendere in esame oggi 4 gennaio, anche qui in Italia. Con grande sorpresa per utenti e addetti ai lavori, infatti, lo smartphone Android in questione è il primo del produttore coreano a ricevere l’aggiornamento mensile concepito da Samsung. Esattamente come avvenuto il mese scorso, dunque, è stata riservata al dispositivo una sorta di corsia preferenziale contro ogni aspettativa, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dal suo esordio sul mercato.

Subito l’aggiornamento di gennaio 2021 per Samsung Galaxy S9

In particolare, l’aggiornamento di gennaio 2021 per il Samsung Galaxy S9 è stato tratto in queste ore da SamMobile. Cerchiamo dunque di capire cosa ci si debba attendere, dopo che il colosso coreano ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza su questi due smartphone della famiglia. Come si poteva facilmente prevedere, si tratta di un aggiornamento minore, il cui peso ammonta a 113,48 MB. Inutile dire che il firmware in questione sia basato su Android 10.

Secondo quanto raccolto stamane, l’aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S9 non dovrebbe portare alcuna nuova funzionalità software sui telefoni coinvolti. Il discorso, salvo rare eccezioni, dovrebbe riguardare anche gli altri top di gamma che nei prossimi giorni faranno il medesimo step. Il nuovo upgrade è impostato sulla versione firmware G960FXXSDFTL1 per lo stesso Samsung Galaxy S9 e G965FXXSDFTL1 per il Galaxy S9 Plus. Al momento, non è chiaro quali bug di sicurezza risolva, ma ci aspettiamo che Samsung li annunci presto con un report in merito.

Il firmware risulta attualmente disponibile in Germania, ma non dovrebbero trascorre troppi giorni prima che l’aggiornamento descritto oggi 4 gennaio metta piede anche sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in commercio qui in Italia. Qualora abbiate già ricevuto la notifica via OTA, fateci sapere quali novità avete riscontrato.