Ci sono indicazioni particolarmente interessanti, e se vogliamo sorprendenti, per quanto riguarda lo sviluppo del Samsung Galaxy S9. La serie di device commercializzata quasi tre anni fa, infatti, è e sarà tra le prime a ricevere l’aggiornamento di dicembre. Questo, a poche settimane dall’arrivo in Italia della patch precedente, come vi abbiamo riportato con un altro approfondimento. Una scelta, quella del produttore coreano, molto significativa e che farà sicuramente la felicità del pubblico come si può immaginare.

A cosa serve l’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S9

Anche in questo caso, le prime informazioni sul rilascio dell’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S9 ci arrivano da SamMobile. A detta della fonte, i due firmware (il secondo relativo al Galaxy S9 Plus) possono essere identificati rispettivamente coi numeri di build G960FXXSCFTK2 e G965FXXSCFTK2. La sigla in questione, come in molti avranno notato, ci dice che il doppio pacchetto software riguardi le versioni dei device che sono stati messi in vendita in Europa. Dunque, avremo novità anche qui in Italia nel giro di pochi giorni.

Possiamo aspettarci qualche funzionalità extra sui Samsung Galaxy S9 dopo aver portato a termine il download del pacchetto software in questione? Sembrerebbe di no, almeno stando a quanto affermato da SamMobile. Insomma, Nessun’altra modifica o aggiunta dovrebbe far parte degli aggiornamenti attualmente in distribuzione, almeno stando alle indicazioni giunte fino a questo momento. Capita, però, che qualche novità extra faccia la propria apparizione senza essere menzionata nel changelog ufficiale.

Nonostante non si tratti certo di un modello di ultimo grido, secondo la fonte i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero continuare a ricevere aggiornamenti mensili fino al 2022. Questo, nonostante upgrade di un certo peso come One UI 2.5 non siano in programma nel corso dei prossimi mesi. Insomma, occhi aperti.