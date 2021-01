Bisogna fare necessariamente i conti coi problemi Tiscali Mail oggi 3 gennaio, a conti fatti i primi di questo 2021. Come alcuni nostri lettori ricorderanno, infatti, gli ultimi disservizi su questa piattaforma risalgono a poco più di due mesi fa, stando almeno al report che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine ottobre. Da quel momento, tutto è andato nel verso giusto, mentre poco prima le 10 di questa domenica alcuni utenti hanno iniziato a segnalare soprattutto sui social che la casella di posta elettronica non funziona.

Dettagli sui problemi Tiscali Mail oggi 3 gennaio: perché non funziona la posta elettronica

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, appare molto semplice spiegare i problemi Tiscali Mail oggi 3 gennaio. Secondo quanto ho avuto modo di raccogliere in questi minuti, infatti, il servizio non funziona quando l’utente inserisce le proprie credenziali con il login. Un messaggio di errore, nello specifico, non consente l’accesso, per quello che, si spera, possa rivelarsi un disservizio temporaneo. Probabile che i tecnici siano già impegnati a risolverlo nel più breve tempo possibile.

Come sempre avviene in questi casi, è possibile monitorare l’andamento dei problemi Tiscali Mail direttamente da Down Detector, con cui potremo notare ad esempio che ci sia stata un’impennata di segnalazioni poco dopo le 9.30 di questa domenica. Tuttavia, l’invito è lo stesso di sempre: riportateci nei commenti qualche informazione extra sul disservizio riscontrato, in modo da poter approfondire con coloro che hanno fatto effettivamente i conti con un malfunzionamento oggi 3 gennaio. Di sicuro, per quanto sia innegabile qualche anomalia, in questi minuti non ci sono ancora numeri tali da poter parlare di vero e proprio down.

Aggiornamento ore 10:22. Provando ad analizzare ulteriormente la questione, ho scoperto che i problemi Tiscali Mail in corso si riscontrano sia tramite app, sia provando ad effettuare il login attraverso il sito. Dunque, non funziona a 360 gradi, almeno a parte dell’utenza.