Non possiamo certo ignorare, oggi 27 ottobre, alcune segnalazioni riguardanti problemi Tiscali Mail, alla luce di un errore segnalato da diversi utenti durante il login alla propria casella di posta elettronica. Dunque, non si tratta di un malfunzionamento legato alla propria connessione mobile o a quella delle linea domestica, contrariamente a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, ma ciò non toglie che la questione debba essere sottovalutata. Il servizio in questione, infatti, risulta ancora oggi molto popolare qui in Italia.

Ad intermittenza i problemi Tiscali Mail del 27 ottobre

Dunque, premesso che i problemi Tiscali Mail si verificano durante il login, rendendo impossibile anche la lettura dei messaggi di posta elettronica pervenuti, oltre ovviamente ad inviarli, vanno aggiunte almeno un paio di cose. Come si può notare attraverso il sito Down Detector, infatti, le prime avvisaglie si sono avute ieri sera sul tardi. Non un vero e proprio down, ma al contempo numeri da non prendere sottogamba per i tecnici. Tuttavia, dopo circa due ore sembrava che il servizio fosse stato ripristinato.

Poco dopo le 10 di oggi 27 ottobre, tuttavia, i problemi Tiscali Mail sono tornati, anche se qualcuno ancora riesce ad utilizzare la propria casella di posta elettronica. Ecco perché faccio appello ai nostri lettori, invitando tutti voi a commentare l’articolo di oggi per inquadrare al meglio la questione. Il tutto, ovviamente auspicando che la situazione possa rientrare per il pubblico nel più breve tempo possibile.