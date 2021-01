Da gennaio 2021 torna in tv Grey’s Anatomy 16, per la prima volta in replica dopo la prima visione in chiaro terminata lo scorso dicembre su La7.

La penultima stagione del medical drama – attualmente in onda su Fox con la diciassettesima quasi in contemporanea con gli USA e disponibile su NowTv – sarà trasmessa dal canale gemello de La7 (29 del digitale terrestre): Grey’s Anatomy 16 andrà in onda in prima serata con tre episodi a partire da domenica 10 gennaio, alle 21.10.

La messa in onda in chiaro della stagione, già passata da FoxLife in precedenza, è terminata solo lo scorso 21 dicembre, ma visto che su La7d la quindicesima stagione arriva a conclusione domenica 3 gennaio col 25° episodio, dalla settimana successiva parte Grey’s Anatomy 16 con la nuova programmazione.

La stagione sarà in onda ogni domenica in prima serata fino alla conclusione dei 21 episodi che la compongono, quattro in meno rispetto ai 25 inizialmente previsti: la riduzione della durata si è resa necessaria quando lo scorso marzo la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente la città di Los Angeles imponendo il lock-down e la produzione di Grey’s Anatomy 16, come quelle di molte altre serie, è stata interrotta senza poter riprendere prima della fine della stagione.

Come Grey’s Anatomy 16, anche la diciassettesima stagione avrà molti episodi in meno: 16 sono quelli attualmente previsti, salvo che le condizioni dell’emergenza sanitaria non consentano di rimodulare i piani della produzione.

Grey’s Anatomy 16, partita con Meredith alle perese col rischio del carcere per aver frodato un’assicurazione sanitaria a fin di bene, è stata l’ultima stagione per Justin Chambers, l’attore che sin dall’esordio della serie ha interpretato il personaggio di Alex Karev. Uscito di scena con il 16° episodio, a cui non ha comunque partecipato, l’attore ha annunciato la sua dipartita dal cast a gennaio 2020, segnando uno dei tanti addii shock nel mondo della serialità nel corso dello scorso anno.