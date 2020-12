Il 2020 ha avuto molti colpi di scena anche nel mondo della serialità, lasciando il pubblico a bocca aperta per i tanti addii televisivi che si sono consumati quest’anno. Attori che hanno deciso di punto in bianco di lasciare i loro show o che semplicemente hanno visto non rinnovati i loro contratti in scadenza. Per i motivi più diversi, il 2020 ha portato via dalle scene alcuni personaggi molto amati. Eccone alcuni.

Ruby Rose

A maggio è stato annunciato che Ruby Rose avrebbe lasciato Batwoman. Uno shock, visto che la serie contava una sola stagione e che lei interpretava la protagonista che dà il nome al titolo. Le ragioni dell’addio restano abbastanza misteriose, ma due mesi dopo CW ha fatto sapere che sarebbe subentrata nei panni di una nuova Batwoman Javicia Leslie: il suo personaggio è quello di Ryan Wilder, che va a sostituire quello di Kate Kane.

Justin Chambers

Sicuramente altrettanto scioccante, ma ancor più difficile da digerire per i fan storici della serie, l’addio di Justin Chambers a Grey’s Anatomy dopo 17 anni: improvviso e a metà stagione, l’annuncio è arrivato a gennaio 2020 e da quel momento l’attore non è più apparso nei restanti episodi, costringendo gli sceneggiatori a scrivere un finale per il suo personaggio che non comprendesse la sua presenza in scena. Motivi ufficiali dell’addio la volontà di dedicarsi ad altri progetti, ma potrebbero esserci ragioni di salute dietro la sua scelta.

Anna Faris

Sorprendente tra gli addii televisivi del 2020 anche quello di Anna Faris a Mom, che ha annunciato che non sarebbe tornata per la stagione numero 8 della sit-com. Nonostante vi abbia trascorso una delle esperienze “più soddisfacenti e gratificante per la mia carriera”, ha lasciato la produzione a settembre sostenendo di volersi dedicare ad altri progetti e il pubblico non l’ha presa affatto bene.

Maria Bello

In questo caso non c’era da stupirsi, perché il contratto di Maria Bello per interpretare Jack Sloane in NCIS era solo triennale, ma l’annuncio che la diciottesima stagione avrebbe visto la sua dipartita ha comunque sollevato le proteste del pubblico che si erano affezionate al personaggio e sognavano una storia d’amore col protagonista Gibbs. Il suo ultimo episodio, già girato, andrà in onda nel 2021. Pare che ora la Bello sia impegnata nel remake del film Le Ragazze del Coyote Ugly.

America Ferrera

Ha annunciato a fine febbraio che avrebbe lasciato il ruolo di Amy Sosa in Superstore, con grande stupore di tutti visto l’enorme successo della comedy che è la più vista di NBC. America Ferrera avrebbe dovuto salutare il pubblico alla fine della quinta stagione, ma a causa dell’interruzione della produzione per l’emergenza Coronavirus la sua dipartita è stata rimandata alla sesta stagione, finendo per coincidere con il centesimo episodio della serie. Poco dopo è arrivato anche l’annuncio della chiusura di Superstore, con gli ultimi 13 episodi previsti per la primavera del 2021.

Nicholas Gonzales

Anche per i fan di The Good Doctor è stato uno shock sapere che Nicholas Gonzalez avrebbe lasciato il medical drama alla fine della terza stagione, col personaggio del dottor Melendez colpito da un infortunio irreversibile dopo il crollo di un edificio. Gonzales è apparso amareggiato per essere stato cancellato dallo show “troppo presto“, con l’archiviazione di un personaggio che era amato dal pubblico e avrebbe avuto ancora molto da dire.

Maisie Richardson-Sellers

Dopo quattro stagioni nella serie di CW Legends of Tomorrow, nei panni di due personaggi diversi, Maisie Richardson-Sellers ha deciso di mettersi in cerca di altre opportunità di carriera e in particolare dedicarsi alla regia che è la sua vera ambizione. Il suo personaggio Chloe ha avuto una degna conclusione della trama grazie al fatto che i produttori e gli sceneggiatori erano stati informati della sua intenzione di non tornare nella quinta stagione.

Liv Tyler

Dopo aver preso parte alla prima stagione del dramma della Fox 9-1-1 – Lone Stars, spin-off di 9-1-1, Liv Tyler ha fatto sapere che non sarebbe tornata nei panni di Michelle per la seconda stagione. Una decisione non sconvolgente visto l’arco narrativo riservato al suo personaggio. A riempire il suo vuoto è arrivata Gina Torres come nuovo capo dei paramedici.

Annie Ilonzeh

A proposito di paramedici, anche Emily Foster è uscita di scena in Chicago Fire: l’addio di Annie Ilonzeh alla serie si è consumato in modo abbastanza netto a causa dei problemi di produzione legati alla pandemia da Covid-19, che ha costretto la produzione a fermarsi senza poter realizzare il finale di stagione previsto. Semplicemente Annie Ilonzeh non apparirà nella prossima stagione.

Alan Arkin

L’attore ha lasciato Il metodo Kominsky, in cui recitava al fianco di Michael Douglas, prima della terza e ultima stagione della serie drammatica. Una decisione meditata da tempo e che era stata maturata già prima dei problemi di produzione riscontrati a causa della pandemia.