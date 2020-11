Il numero di episodi di Grey’s Anatomy 17 sarà inferiore a quello delle stagioni precedenti, a causa della situazione creata dalla pandemia di Covid. I piani di ABC per la stagione attualmente in corso dovrebbero prevedere solo 16 episodi a causa delle difficoltà di produzione dovute all’epidemia: le riprese sono iniziate soltanto a settembre a causa dell’implementazione dei protocolli di sicurezza, in notevole ritardo rispetto alla classica apertura del set a fine luglio, dunque inevitabilmente ci saranno meno episodi in cantiere.

A indicare il numero di episodi di Grey’s Anatomy 17 è TvLine: secondo la testata, la produzione si sarebbe data come obiettivo quello di raggiungere quota 16 capitoli a fronte dei 25 inizialmente previsti, ma ovviamente il numero potrebbe aumentare (come pure diminuire) sulla scia di una situazione in continua evoluzione.

L’obiettivo provvisorio di 16 come numero di episodi di Grey’s Anatomy 17 da realizzare e mettere in onda entro il 2020 fa il paio con la programmazione prevista da ABC per i prossimi mesi: la stagione attuale del medical drama va in pausa invernale il 17 dicembre, dopo soli sei episodi trasmessi, e tornerà il 4 marzo per la seconda parte.

Questo ridotto numero di episodi di Grey’s Anatomy 17 fa di questa stagione una delle più brevi di sempre: se fosse confermata quota 16, si tratterebbe della seconda stagione più corta nella storia del medical drama (prima c’è solo la stagione di debutto, che contò solo nove episodi nel 2005). In media negli ultimi anni, la serie ha realizzato 24 episodi a stagione, un numero molto significativo che impegna gli attori sul set da luglio ad aprile.

La scorsa stagione si è fermata a quota 21 episodi perché il lockdown a Los Angeles ha impedito alla produzione di andare avanti: alcune delle scene realizzate per i restanti episodi di Grey’s Anatomy 16 e rimaste inedite sono state utilizzate per i flashback della stagione 17, appena partita su ABC e anche in Italia, dove è in onda su Fox dal 24 novembre.