Erano molto attese le prime offerte del 2021 per quanto riguarda il cosiddetto Xiaomi Mi Band 5. Stiamo parlando di un indossabile diventato estremamente popolare in Italia nel corso delle ultime settimane, al punto che i primi sottocosto rispetto al prezzo di listino, da noi trattati a fine anno con articoli a parte, hanno immediatamente attirato l’attenzione degli italiani. Oggi 2 gennaio, a quanto pare, siamo scesi ulteriormente di livello, stando almeno a quanto ho avuto modo di raccogliere negli ultimi minuti grazie ad Amazon.

Come cambia il prezzo di Xiaomi Mi Band 5 su Amazon ad inizio 2021

Quali sono le novità più interessanti del giorno? Come si può notare tramite il box che segue, gli utenti interessati all’acquisto di uno Xiaomi Mi Band 5 possono procedere con un esborso di poco superiore ai 32 euro. A conti fatti, pur trattandosi di un’oscillazione limitata rispetto al nostro ultimo report in merito, si tratta del prezzo più basso che sia stato concepito da Amazon dal momento del suo lancio. Ecco perché è probabile che l’offerta duri poco, se pensiamo all’enorme domanda che c’è per il dispositivo.

Grazie alle sue funzioni avanzate per la categoria, ma soprattutto ad un rapporto tra qualità e prezzo che non ha eguali, credo sia probabile una risposta importante e significativa dopo l’ultimo prezzo fissato da Amazon per lo stesso Xiaomi Mi Band 5. Insomma, se avete questo prodotto nel mirino, il consiglio è di procedere con l’acquisto nel più breve tempo possibile, anche perché difficilmente scenderemo al di sotto di queste cifre a stretto giro. Qui do seguito trovate l’apposito box.

Che ne pensate della nuova offerta Amazon per Xiaomi Mi Band 5? Credete sia questo il giusto valore per il prodotto che ha esordito in Italia a circa 40 euro? Diteci la vostra, facendo attenzione alle oscillazioni di prezzo, essendo all’ordine del giorno su Amazon.