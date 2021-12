Nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, è stato svelato il Vivo Watch 2 durante un evento di presentazione insieme allo smartphone Vivo S12 Pro. L’orologio intelligente del brand cinese è giunto alla seconda generazione: vediamo insieme come si presenta e quali sono le principali caratteristiche tecniche. Sicuramente tra le novità clou del wearable quella che spicca maggiormente è il supporto eSIM, grazie al quale la connettività (oltre al Bluetooth 5.2 LE) consente di utilizzare un collegamento cellulare LTE. Per quanto riguarda il design, il dispositivo presenta un quadrante classico circolare; la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L e il cinturino in gomma è flessibile e comodo da utilizzare. Il prodotto, inoltre, è dotato di una fibbia giapponese che lo rende un perfetto mix di eleganza e sportività.

Il nuovo Vivo Watch 2 sfoggia un display AMOLED da 1,43 pollici. Considerate le sue dimensioni, questo smartwatch potrebbe essere più consono ad un polso maschile piuttosto che a quello femminile. Al suo interno vi sono un setup dual-core, un processore ST ed un chip Apollo. La memoria interna è di 2GB. Un orologio dall’aspetto casual e formale, ma perfetto anche per gli sportivi grazie al tracciamento di 47 attività differenti ed alla resistenza all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità). Inoltre, a bordo figurano anche questi sensori: ottico per il rilevamento del battito, di livello di ossigenazione del sangue, accelerometro, giroscopio, d’altitudine e pressione atmosferica, geomagnetico, luce ambientale ed NFC per i pagamenti contactless.

Il nuovo Vivo Watch 2 tiene anche traccia della posizione grazie alle reti GPS, GLONASS, GALILEO e BeiDou ed è dotato di microfono e altoparlante per chiamate vocali. Quanto alla batteria da 478mAh, l’unità energetica consente un’autonomia fino a 18 giorni di utilizzo. Per il modello con cassa da 42mm, invece, la batteria da 226mAh consente una durata di 9 giorni. La seconda generazione di smartwatch del produttore cinese sarà venduto in tre colori: nero, bianco e argento. Il prezzo è di 1.299 Yuan, che convertito è di circa 180 euro, mentre quanto al modello eSIM il costo è di 1.699 Yuan ovvero circa 236 euro.

