Al giorno d’oggi chi non indossa uno smartwatch? Oramai è diventato un dispositivo piuttosto indispensabile e che viene utilizzato giornalmente per diverse funzionalità. A tal proposito, il mercato dei wearable è migliorato sempre di più ed attualmente si trova ai vertici dei dispositivi più utilizzati. Lo scorso anno ha chiuso con eccellenti risultati, così come anche il primo trimestre di quest’anno; intorno ai primi tre mesi del 2022 il colosso Apple ha constatato una percentuale di spedizioni pari al 36,1%, un dato molto elevato rispetto invece al rivale Samsung, secondo con il 10,1% (ma pur sempre in crescita). A questo punto, la forte curiosità ci porta a scoprire quali sono i modelli di orologi intelligenti più venduti.

L’analista di IDC, Francisco Jeronimo, ha stilato una classifica degli smartwatch più venduti nel primo trimestre del 2022 e nella top 5 troviamo: al primo posto Apple Watch Series 7, seguito da Apple Watch SE, Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic e da Apple Watch Series 3. Quindi la Series 7, presentata a settembre 2021, del colosso di Cupertino risulta l’orologio smart più venduto e richiesto dal pubblico. Gli ultimi tre smartwatch, nonostante le posizioni ed i cinque anni dalla loro uscita sul mercato, rientrano ancora tra i migliori dispositivi da polso. Inoltre, a quanto pare Samsung rappresenta l’unica azienda a dare filo da torcere al brand statunitense.

Tenendo sempre conto dei dati stimati dall’analista di IDC, i 5 migliori smartwatch sul mercato venduti nel primo trimestre del 2022 (i cui dati si diversificano in alcuni casi in maniera netta rispetto a quelli emanati precedentemente da Counterpoint Research) riportano le seguenti percentuali di vendita (e quindi non di spedizioni) e dunque di stime (e quindi non di dati ufficiali): Apple con il 51,2%, Samsung con il 18,9%, al terzo posto Garmin con il 7,2%, infine Huawei con il 4,2% e Fitbit con il 3,6%.

