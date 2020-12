Le offerte Amazon di Natale sono nel vivo. Chi sta già pensando ai regali da mettere sotto l’albero, può usufruire di un’ampia scelta di promozioni, soprattutto nella categoria elettronica. Le band utilizzate come fitness tracker e più in generale gli smartwatch sono gli assoluti protagonisti di questi giorni di sconti e saranno tanti gli italiani a scegliere una delle soluzioni messe in campo dal popolare e-commerce.

Protagonista assoluto dei braccialetti smart è, ancora una volta e per questo Natale, la Xiaomi Mi Band 5. Dopo il suo lancio estivo, il fitness tracker non ha mai smesso di essere super ricercato su Amazon come su altri store online e nei negozi di elettronica. La popolarità del dispositivo non ha concesso un abbattimento importante del suo prezzo di listino, almeno in prossimità di queste feste natalizie 2020. Rispetto al costo iniziale di 39.90 euro, in ogni caso e proprio su Amazon, è possibile beneficiare della promozione più a buon mercato del web adesso, con una spesa non superiore ai 34,90 euro. Naturalmente il dispositivo proposto è quello nella sua versione globale ed è immediatamente disponibile per la consegna.

Tra le offerte Amazon di Natale, c’è anche il concorrente diretto della Xiaomi Mi Band 5 ossia l’Honor Band 5. Questa soluzione per il tracciamento dell’attività fitness e di altri parametri per il benessere fisico è leggermente meno costosa. Per averla basterà spendere solo poco più di 32 euro. Le colorazioni in promozione sono sia quella blu che la nera. La consegna del dispositivo avverrà al massimo entro questo giovedì 10 dicembre.

HONOR Band 5 Activity Tracker, Uomo Donna Smartwatch Orologio Fitness... Display a colori chiaro: Smartwatch L'ampio schermo da 0,95 pollici è...

Un piccolo assistente che controlla la frequenza cardiaca e il sonno:...

Oltre ai fitness tracker fin qui proposti, tra le offerte Amazon di Natale. non poteva mancare anche una soluzione smartwatch estremamente economica. Si tratta del modello GRDE pensato soprattutto per un pubblico femminile in una colorazione rosa pallido. Tra le funzioni principali della soluzione ci sono il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno e della salute delle donne, le modalità contapassi e cronometro ma anche la possibilità di visualizzare le notifiche dei messaggi dello smartphone e di gestire i comandi per l’ascolto della musica.